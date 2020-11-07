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Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов Samsung Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU)

Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU)

Артикул: 226732
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 3
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 4
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 5
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 1
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 2
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 3
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 4
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - фото 5
360 руб. 
Купить
Артикул: 226732
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараНакладка
Для смартфоновSamsung Galaxy A70
Gradation Cover – это оригинальный защитный чехол-накладка от компании Samsung, который выполнен в аккуратном минималистическом дизайне и станет отличным защитным дополнением для Samsung Galaxy, позволяя оградить поверхности от грязи и повреждений, существенно при этом не меняя его внешний вид и массогабаритные характеристики. Основным материалом здесь выступает жесткий поликарбонат, устойчивый к образованию царапин и потёртостей, а также хорошо поглощающий силу удара в случае падения смартфона на пол, минимизируя вероятность образования трещин на поверхности. Конструкцией предусмотрены все необходимые отверстия для портов и клавиш, нисколько не умаляя удобство их использования. В надетом состоянии чехол слегка выступает над уровнем лицевой панели и задней камеры, образуя защитный бортик, позволяющий свободно класть устройство на любую ровную поверхность, не опасаясь их поцарапать.


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Самовывоз невозможен
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A70 Gradation Cover розовый (EF-AA705CPEGRU) - стоимость товара 360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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