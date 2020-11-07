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Маска для лица глиняная Deoproce Mud Wash-Off Pack 100гр

Артикул: 224643
Маска для лица глиняная Deoproce Mud Wash-Off Pack 100гр
420 руб. 
560 руб. 

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Артикул: 224643
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий стимулирующий, разглаживающий, подтягивающий, поросуживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Mud Wash-Off Pack
Применениенанесите достаточное количество на сухую кожу по всему лицу, за исключением области глаз и губ. Осторожно смойте маску через 10-15 минут.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Активные компонентыкаолиновая глина
Смывающаяся кремовая маска содержит 20% каолиновой глины. Маска превосходно очищает кожу и поры кожи от различных загрязнений (кожные выделения, грязь различного происхождения), удаляет омертвевшие частички кожи и черные точки, способствует регенерации, сужает расширенные поры, а также тонизирует, подтягивает и разглаживает мимические морщинки.


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Самовывоз невозможен
Маска для лица глиняная Deoproce Mud Wash-Off Pack 100гр - купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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