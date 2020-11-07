Бассейн надувной Intex Радуга 61x22cm 57107

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Бассейн надувной Intex Радуга 57107 для детей от 1 до 3 лет. Мягкие стенки и дно защитят его от ударов, а глубина специально адаптирована для детей самого раннего возраста.

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