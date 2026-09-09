Детский бассейн Intex 56441
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 050 руб. 1 998 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273021
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 3 лет
Высота, см
46
Материал
винил
Объем, л
617
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х11
Вес, кг.
2.48
Описание товара Детский бассейн Intex 56441
Детский бассейн Intex 56441 изготовлен из прочного и мягкого винила. Оснащен четырьмя воздушными камерами с двойными клапанами. Высокие бортики по всему периметру бассейна создают дополнительную безопасность и комфорт во время игр.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 3 лет
Высота, см
46
Материал
винил
Объем, л
617
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
168
Страна производитель
Китай
Детский бассейн Intex 56441 изготовлен из прочного и мягкого винила. Оснащен четырьмя воздушными камерами с двойными клапанами. Высокие бортики по всему периметру бассейна создают дополнительную безопасность и комфорт во время игр.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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