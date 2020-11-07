Мобильный телефон Nobby 210 BLACK

Nobby 210 – стильный и функциональный телефон с удобным кнопочным управлением. Мобильный телефон оснащен батареей в 2 800 мАч, которая обеспечивает долгую работу устройства без подзарядки и предоставляет возможность длительного общения. Такая функция очень необходима для тех, кто продолжительное время проводит за пределами офиса или дома. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. Телефон оснащен дисплеем с диагональю 2.4 дюйма, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до серфинга в сети Интернет. В телефоне установлена камера, а также предусмотрен мощный фонарь, который позволит вам легко ориентироваться в темное время суток. Nobby 210 – месяц без подзарядки с мощной батареей. С Nobby 210 – всегда вместе, всегда на связи!