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Мобильный телефон Nobby 210 BLACK

Артикул: 218344
  • Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 5
Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 1
Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 2
Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 3
Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 4
Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - фото 5
1 160 руб. 
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218344
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора2800 мАч
Камера, МП0.08
Диагональ экрана, дюйм2.4
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветчерный
Встроенная память32 Мб
Время работы в режиме ожидания600 ч
Материал корпусапластик
Bluetooth2.1
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка NFCнет
Влагозащищенный корпуснет
Вес, кг0.061
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Nobby 210 – стильный и функциональный телефон с удобным кнопочным управлением. Мобильный телефон оснащен батареей в 2 800 мАч, которая обеспечивает долгую работу устройства без подзарядки и предоставляет возможность длительного общения. Такая функция очень необходима для тех, кто продолжительное время проводит за пределами офиса или дома. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. Телефон оснащен дисплеем с диагональю 2.4 дюйма, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до серфинга в сети Интернет. В телефоне установлена камера, а также предусмотрен мощный фонарь, который позволит вам легко ориентироваться в темное время суток. Nobby 210 – месяц без подзарядки с мощной батареей. С Nobby 210 – всегда вместе, всегда на связи!


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 210 BLACK - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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