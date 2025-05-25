Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
133,2 х 59,9 х 17,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
нет
Bluetooth
нет
Развернуть
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
133,2 х 59,9 х 17,2 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Динамик громкий, все работает. Цвет нужен был именно хаки зелёный, пришёл синий, за это снизил звезду
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон, функции свои выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Неудобное место под сим карты. Хороший встроенный фонарик. Для позвонить проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Брала сыну в армию. Вроде все ок
Достоинства:
Комментарий:
Норм телефон, заряда хватает на 2 недели. Просто звонилка
Достоинства:
Комментарий:
Минусы для меня: динамик один большой на задней части, надо телефон разворачивать, экран царапается от любого контакта, крепление крышки слабовато, одна защёлка отлетела с первого открытия, нет т9, краска с корпуса стирается быстро. Нет игр )) Короче суровая звонилка не более.
Достоинства:
Комментарий:
покупал сыну в армию. при проверке сказал что проверку прошел и сыну понравился. так что советую.
Достоинства:
Комментарий:
брал племяннику в армию, отлично работает, батарею держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, удобный. Брал отцу на работу - аппаратом доволен
Достоинства:
Комментарий:
Мощный динамик, специально брали мужу, он недослышивает
Достоинства:
Комментарий:
для армейки то что нужно. радио приемник просто супер. работает без симки. звук громкий. фонарь светит хорошо. в руке лежит удобно. можно иметь просто как радио с фонарём . однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала сыну в армию. Работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
норм. не первый такой телефон
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, фонарь просто супер
Достоинства:
Комментарий:
отличается как внешне,так и интерфейсом от телефона,купленного в магазине.Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом всё как заявлено, но есть один минус- слабый микрофон. Когда тихо говоришь, плохо тебя слышно
Достоинства:
Комментарий:
для тех кому нужна только звонилка оптимально + фонарик. минус радио можно слушать через динамик или я не разобрался как подключить наушники.
Достоинства:
Комментарий:
заказал второй,первый проработал 3года.
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу на рыбалку взамен утопленного. Хороший телефон, всё работает. Упакован хорошо. Пришёл быстрее заявленого срока.
Достоинства:
Комментарий:
Плохой внутренний динамик. Приходиться прислушиваться, чтоб услышать собеседника
Достоинства:
Комментарий:
Что хотели, то и получили, только для звонков, слышно хорошо и мне и собеседнику. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Крутой телефон, надёжный и крепкий, главное в воду не ронять.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный громкий ничего лишнего.
Достоинства:
Комментарий:
Радио лобаед достаточно громко, и пока телефон оставляет приятные впечатления
Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage
Достоинства:
Комментарий:
Динамик громкий, все работает. Цвет нужен был именно хаки зелёный, пришёл синий, за это снизил звезду
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон, функции свои выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Неудобное место под сим карты. Хороший встроенный фонарик. Для позвонить проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Брала сыну в армию. Вроде все ок
Достоинства:
Комментарий:
Норм телефон, заряда хватает на 2 недели. Просто звонилка
Достоинства:
Комментарий:
Минусы для меня: динамик один большой на задней части, надо телефон разворачивать, экран царапается от любого контакта, крепление крышки слабовато, одна защёлка отлетела с первого открытия, нет т9, краска с корпуса стирается быстро. Нет игр )) Короче суровая звонилка не более.
Достоинства:
Комментарий:
покупал сыну в армию. при проверке сказал что проверку прошел и сыну понравился. так что советую.
Достоинства:
Комментарий:
брал племяннику в армию, отлично работает, батарею держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, удобный. Брал отцу на работу - аппаратом доволен
Достоинства:
Комментарий:
Мощный динамик, специально брали мужу, он недослышивает
Достоинства:
Комментарий:
для армейки то что нужно. радио приемник просто супер. работает без симки. звук громкий. фонарь светит хорошо. в руке лежит удобно. можно иметь просто как радио с фонарём . однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала сыну в армию. Работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
норм. не первый такой телефон
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, фонарь просто супер
Достоинства:
Комментарий:
отличается как внешне,так и интерфейсом от телефона,купленного в магазине.Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом всё как заявлено, но есть один минус- слабый микрофон. Когда тихо говоришь, плохо тебя слышно
Достоинства:
Комментарий:
для тех кому нужна только звонилка оптимально + фонарик. минус радио можно слушать через динамик или я не разобрался как подключить наушники.
Достоинства:
Комментарий:
заказал второй,первый проработал 3года.
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу на рыбалку взамен утопленного. Хороший телефон, всё работает. Упакован хорошо. Пришёл быстрее заявленого срока.
Достоинства:
Комментарий:
Плохой внутренний динамик. Приходиться прислушиваться, чтоб услышать собеседника
Достоинства:
Комментарий:
Что хотели, то и получили, только для звонков, слышно хорошо и мне и собеседнику. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Крутой телефон, надёжный и крепкий, главное в воду не ронять.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный громкий ничего лишнего.
Достоинства:
Комментарий:
Радио лобаед достаточно громко, и пока телефон оставляет приятные впечатления