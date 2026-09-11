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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue

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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 4
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578214
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
271

Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue

Кнопочные телефоны BQ – это надежное и функциональное решение для тех, кто ценит простоту и удобство в мобильных устройствах. Эти телефоны отлично подходят для использования в качестве второго устройства или для людей, которым необходим базовый функционал без излишеств. Телефон BQ выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и обладает компактными размерами. Вес устройства составляет всего 0,171 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Диагональ экрана 2,8 дюйма обеспечивает комфортный просмотр информации, несмотря на отсутствие сенсорных возможностей. Одной из ключевых особенностей этого телефона является мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы можете быть уверены, что телефон будет работать в течение длительного периода времени, независимо от обстоятельств. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет вам быть на связи с двумя разными операторами одновременно. Это удобно для тех, кто хочет разделить личные и рабочие контакты или использовать выгодные тарифы разных сетей. Устройство оснащено базовым объемом встроенной памяти в 32 Мб, который можно расширить с помощью карты памяти. Это позволяет хранить важные контакты и сообщения без необходимости постоянного удаления данных. Классический дизайн, представленный в стильном синем цвете, делает телефон BQ привлекательным и современным, несмотря на отсутствие таких функций, как Wi-Fi и GPS/Глонасс. Отсутствие кнопки SOS и функции ударопрочности делает его менее специализированным для экстренных ситуаций, но при этом он остается надежным спутником в повседневной жизни. В целом, кнопочные телефоны BQ – это отличное сочетание простоты, надежности и автономности по доступной цене, идеально подходящее для тех, кто ценит традиционные решения в мобильных коммуникациях.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ – это надежное и функциональное решение для тех, кто ценит простоту и удобство в мобильных устройствах. Эти телефоны отлично подходят для использования в качестве второго устройства или для людей, которым необходим базовый функционал без излишеств. Телефон BQ выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и обладает компактными размерами. Вес устройства составляет всего 0,171 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Диагональ экрана 2,8 дюйма обеспечивает комфортный просмотр информации, несмотря на отсутствие сенсорных возможностей. Одной из ключевых особенностей этого телефона является мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы можете быть уверены, что телефон будет работать в течение длительного периода времени, независимо от обстоятельств. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет вам быть на связи с двумя разными операторами одновременно. Это удобно для тех, кто хочет разделить личные и рабочие контакты или использовать выгодные тарифы разных сетей. Устройство оснащено базовым объемом встроенной памяти в 32 Мб, который можно расширить с помощью карты памяти. Это позволяет хранить важные контакты и сообщения без необходимости постоянного удаления данных. Классический дизайн, представленный в стильном синем цвете, делает телефон BQ привлекательным и современным, несмотря на отсутствие таких функций, как Wi-Fi и GPS/Глонасс. Отсутствие кнопки SOS и функции ударопрочности делает его менее специализированным для экстренных ситуаций, но при этом он остается надежным спутником в повседневной жизни. В целом, кнопочные телефоны BQ – это отличное сочетание простоты, надежности и автономности по доступной цене, идеально подходящее для тех, кто ценит традиционные решения в мобильных коммуникациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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