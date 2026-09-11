Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black blue

Кнопочные телефоны BQ – это надежное и функциональное решение для тех, кто ценит простоту и удобство в мобильных устройствах. Эти телефоны отлично подходят для использования в качестве второго устройства или для людей, которым необходим базовый функционал без излишеств. Телефон BQ выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и обладает компактными размерами. Вес устройства составляет всего 0,171 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Диагональ экрана 2,8 дюйма обеспечивает комфортный просмотр информации, несмотря на отсутствие сенсорных возможностей. Одной из ключевых особенностей этого телефона является мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы можете быть уверены, что телефон будет работать в течение длительного периода времени, независимо от обстоятельств. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет вам быть на связи с двумя разными операторами одновременно. Это удобно для тех, кто хочет разделить личные и рабочие контакты или использовать выгодные тарифы разных сетей. Устройство оснащено базовым объемом встроенной памяти в 32 Мб, который можно расширить с помощью карты памяти. Это позволяет хранить важные контакты и сообщения без необходимости постоянного удаления данных. Классический дизайн, представленный в стильном синем цвете, делает телефон BQ привлекательным и современным, несмотря на отсутствие таких функций, как Wi-Fi и GPS/Глонасс. Отсутствие кнопки SOS и функции ударопрочности делает его менее специализированным для экстренных ситуаций, но при этом он остается надежным спутником в повседневной жизни. В целом, кнопочные телефоны BQ – это отличное сочетание простоты, надежности и автономности по доступной цене, идеально подходящее для тех, кто ценит традиционные решения в мобильных коммуникациях.