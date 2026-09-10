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Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage

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Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 1
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 2
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 3
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 4
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 5
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365573
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage

Кнопочный телефон BQ представляет собой надежное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот телефон имеет классический дизайн и практичность, что делает его удобным в использовании. Телефон оснащен экраном диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320x240 пикселей, благодаря чему информация на дисплее читается легко. Несмотря на отсутствие сенсорного управления, кнопочное исполнение гарантирует надежность и быструю реакцию на действия пользователя. Одна из ключевых особенностей этого устройства — мощный аккумулятор на 5000 мА·ч, который обеспечивает долгие часы работы без подзарядки. Возможность съемного аккумулятора позволяет без труда заменять его при необходимости. Телефон поддерживает использование четырех SIM-карт, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Встроенная память объемом 32 Мб может быть расширена с помощью слота для карты памяти, предоставляя дополнительное пространство для хранения нужных данных. Кроме того, BQ оснащен Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам для обмена данными. При отсутствии Wi-Fi этот функционал обеспечивает необходимую связь. Телефон выполнен в компактных габаритах и весит всего 0,237 кг, что делает его удобным для ношения в кармане или сумке. Отсутствие кнопки SOS указывает на его преимущественно повседневное использование без акцента на экстренные ситуации. Мобильный телефон BQ идеально подходит для пользователей, которым требуется простое и практичное устройство для звонков и текстовых сообщений.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ представляет собой надежное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот телефон имеет классический дизайн и практичность, что делает его удобным в использовании. Телефон оснащен экраном диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320x240 пикселей, благодаря чему информация на дисплее читается легко. Несмотря на отсутствие сенсорного управления, кнопочное исполнение гарантирует надежность и быструю реакцию на действия пользователя. Одна из ключевых особенностей этого устройства — мощный аккумулятор на 5000 мА·ч, который обеспечивает долгие часы работы без подзарядки. Возможность съемного аккумулятора позволяет без труда заменять его при необходимости. Телефон поддерживает использование четырех SIM-карт, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Встроенная память объемом 32 Мб может быть расширена с помощью слота для карты памяти, предоставляя дополнительное пространство для хранения нужных данных. Кроме того, BQ оснащен Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам для обмена данными. При отсутствии Wi-Fi этот функционал обеспечивает необходимую связь. Телефон выполнен в компактных габаритах и весит всего 0,237 кг, что делает его удобным для ношения в кармане или сумке. Отсутствие кнопки SOS указывает на его преимущественно повседневное использование без акцента на экстренные ситуации. Мобильный телефон BQ идеально подходит для пользователей, которым требуется простое и практичное устройство для звонков и текстовых сообщений.
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Доставка
Отзывы


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