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Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black

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Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525783
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
3G, 4G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
256
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black

Кнопочный телефон BQ представляет собой надежный мобильный аппарат, идеально подходящий для тех, кто ценит простоту и функциональность. Это устройство, выполненное в классическом моноблочном дизайне, отличается прочной конструкцией и легкостью в использовании. Несмотря на отсутствие современных сенсорных технологий, этот телефон оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного общения. Телефон поддерживает связь через Bluetooth, что позволяет подключать различные совместимые устройства, например, гарнитуры для удобного разговора. Отсутствие Wi-Fi компенсируется возможностью установки двух SIM-карт формата nano-SIM, что предоставляет пользователю гибкость в выборе операторов и тарифов. Экран 2,8 дюйма обеспечивает четкость и яркость изображения, что достаточно для повседневного использования. Емкость аккумулятора 1800 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, делая устройство идеальным спутником в поездках и прогулках. При весе всего 0,134 кг, вы едва заметите его в кармане или сумке. Это практичное устройство создано для тех, кто предпочитает надежные решения без лишних функций, совмещая в себе качество и удобство использования, присущие бренду BQ.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
3G, 4G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
256
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ представляет собой надежный мобильный аппарат, идеально подходящий для тех, кто ценит простоту и функциональность. Это устройство, выполненное в классическом моноблочном дизайне, отличается прочной конструкцией и легкостью в использовании. Несмотря на отсутствие современных сенсорных технологий, этот телефон оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного общения. Телефон поддерживает связь через Bluetooth, что позволяет подключать различные совместимые устройства, например, гарнитуры для удобного разговора. Отсутствие Wi-Fi компенсируется возможностью установки двух SIM-карт формата nano-SIM, что предоставляет пользователю гибкость в выборе операторов и тарифов. Экран 2,8 дюйма обеспечивает четкость и яркость изображения, что достаточно для повседневного использования. Емкость аккумулятора 1800 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, делая устройство идеальным спутником в поездках и прогулках. При весе всего 0,134 кг, вы едва заметите его в кармане или сумке. Это практичное устройство создано для тех, кто предпочитает надежные решения без лишних функций, совмещая в себе качество и удобство использования, присущие бренду BQ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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