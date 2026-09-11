Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black
Кнопочный телефон BQ представляет собой надежный мобильный аппарат, идеально подходящий для тех, кто ценит простоту и функциональность. Это устройство, выполненное в классическом моноблочном дизайне, отличается прочной конструкцией и легкостью в использовании. Несмотря на отсутствие современных сенсорных технологий, этот телефон оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного общения. Телефон поддерживает связь через Bluetooth, что позволяет подключать различные совместимые устройства, например, гарнитуры для удобного разговора. Отсутствие Wi-Fi компенсируется возможностью установки двух SIM-карт формата nano-SIM, что предоставляет пользователю гибкость в выборе операторов и тарифов. Экран 2,8 дюйма обеспечивает четкость и яркость изображения, что достаточно для повседневного использования. Емкость аккумулятора 1800 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, делая устройство идеальным спутником в поездках и прогулках. При весе всего 0,134 кг, вы едва заметите его в кармане или сумке. Это практичное устройство создано для тех, кто предпочитает надежные решения без лишних функций, совмещая в себе качество и удобство использования, присущие бренду BQ.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2800L Art 4G Black