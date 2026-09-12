Мобильный телефон Xenium X300 Green
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Время работы в режиме ожидания
2177
Габариты
142x59x17.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Xenium X300 Green
Сотовый телефон Xenium X300 в моноблочном пластиковом корпусе с усиленной защитой от повреждений оснащен цветным экраном 2.8”. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами. Есть слот для установки microSD-карты объемом до 32 ГБ. Телефон оснащен разъемом для наушников, встроенным фонариком и набором стандартных функций. Съемный аккумулятор на 3000 мА?ч с функцией Power Bank выдерживает до 36 часов разговора.
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Время работы в режиме ожидания
2177
Габариты
142x59x17.5 мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон Xenium X300 в моноблочном пластиковом корпусе с усиленной защитой от повреждений оснащен цветным экраном 2.8”. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами. Есть слот для установки microSD-карты объемом до 32 ГБ. Телефон оснащен разъемом для наушников, встроенным фонариком и набором стандартных функций. Съемный аккумулятор на 3000 мА?ч с функцией Power Bank выдерживает до 36 часов разговора.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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