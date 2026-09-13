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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723382
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gunmetal
Сотовый телефон BQ 2430 Tank Power с поддержкой 2 SIM имеет Bluetooth-интерфейс для синхронизации с внешними устройствами. Модель оборудована основной камерой с разрешением матрицы 0.3 Мп и поддержкой записи видеороликов. Конструкцией предусмотрен слот для карт microSD или microSDHC, которые расширяют объем встроенной памяти до 64 ГБ.
Аккумулятор BQ 2430 Tank Power емкостью 4000 мАч поддерживает функцию Power-Bank для восполнения энергии электронных устройств без подключения к сети. Встроенный FM-тюнер и MP3-плеер открывают доступ к различным композициям. Трансляция данных производится на цветном 2.4-дюймовом дисплее. Укрепленный корпус из золотистого пластика устойчив к появлению трещин и царапин.
Сотовый телефон BQ 2430 Tank Power с поддержкой 2 SIM имеет Bluetooth-интерфейс для синхронизации с внешними устройствами. Модель оборудована основной камерой с разрешением матрицы 0.3 Мп и поддержкой записи видеороликов. Конструкцией предусмотрен слот для карт microSD или microSDHC, которые расширяют объем встроенной памяти до 64 ГБ.
Аккумулятор BQ 2430 Tank Power емкостью 4000 мАч поддерживает функцию Power-Bank для восполнения энергии электронных устройств без подключения к сети. Встроенный FM-тюнер и MP3-плеер открывают доступ к различным композициям. Трансляция данных производится на цветном 2.4-дюймовом дисплее. Укрепленный корпус из золотистого пластика устойчив к появлению трещин и царапин.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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