Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold
Эргономичным, прочным пластиковым корпусом, выполненным в оригинальном цветовом решении, отличается мобильный телефон BQ Tank Power 2430. Оснащен он цветным дисплеем диагональю 2.4" с разрешением 320х240 пикселей, выполнен по технологии TN. Имеет 32 Мб оперативной памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD. Имеется возможность установки мелодий MP3 на вызовы. Мобильный телефон BQ Tank Power 2430 имеет набор простых, необходимых функций, позволяющих всегда быть на связи. В трудные моменты можно воспользоваться 2 фонариками, громким динамиком. Функция Powerbank и литий-полимерная батарея емкостью 4000 мAч обеспечивают возможность заряжать другие мобильные устройства. В распоряжении пользователя имеются камера с разрешением 0.03 Мп, MP3 плеер, FM-радио, которое можно слушать без наушников, а также диктофон. Поддерживается технология Bluetooth версии 2.0.
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