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Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black

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Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
4000
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379145
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик; алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, г.
345

Описание товара Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для пользователей, ценящих простоту и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены всем необходимым для комфортной связи и обладают рядом привлекательных характеристик. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные и подключать беспроводные гарнитуры. Надежный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечит длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При весе всего 0,215 кг телефон остаётся легким и удобным в использовании, а съемный аккумулятор позволяет быстро заменить его при необходимости. BQ оснащен двумя слотами для mini-SIM-карт, что дает возможность использовать одновременно два номера. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных и мультимедийных файлов. Телефон выполнен в классическом черном цвете и имеет моноблочный корпус. Его эргономичный дизайн обеспечивает комфортный хват. Поддержка зарядки через micro-USB делает процесс подзарядки простым и удобным. Хотя модель не имеет кнопки SOS и ударопрочного корпуса, она станет отличным выбором для тех, кто ищет практичный и доступный телефон с базовыми коммуникационными возможностями.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик; алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Развернуть
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для пользователей, ценящих простоту и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены всем необходимым для комфортной связи и обладают рядом привлекательных характеристик. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные и подключать беспроводные гарнитуры. Надежный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечит длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При весе всего 0,215 кг телефон остаётся легким и удобным в использовании, а съемный аккумулятор позволяет быстро заменить его при необходимости. BQ оснащен двумя слотами для mini-SIM-карт, что дает возможность использовать одновременно два номера. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных и мультимедийных файлов. Телефон выполнен в классическом черном цвете и имеет моноблочный корпус. Его эргономичный дизайн обеспечивает комфортный хват. Поддержка зарядки через micro-USB делает процесс подзарядки простым и удобным. Хотя модель не имеет кнопки SOS и ударопрочного корпуса, она станет отличным выбором для тех, кто ищет практичный и доступный телефон с базовыми коммуникационными возможностями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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