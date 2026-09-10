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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379145
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Black
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для пользователей, ценящих простоту и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены всем необходимым для комфортной связи и обладают рядом привлекательных характеристик.
Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные и подключать беспроводные гарнитуры. Надежный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечит длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При весе всего 0,215 кг телефон остаётся легким и удобным в использовании, а съемный аккумулятор позволяет быстро заменить его при необходимости.
BQ оснащен двумя слотами для mini-SIM-карт, что дает возможность использовать одновременно два номера. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных и мультимедийных файлов.
Телефон выполнен в классическом черном цвете и имеет моноблочный корпус. Его эргономичный дизайн обеспечивает комфортный хват. Поддержка зарядки через micro-USB делает процесс подзарядки простым и удобным.
Хотя модель не имеет кнопки SOS и ударопрочного корпуса, она станет отличным выбором для тех, кто ищет практичный и доступный телефон с базовыми коммуникационными возможностями.
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для пользователей, ценящих простоту и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены всем необходимым для комфортной связи и обладают рядом привлекательных характеристик.
Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные и подключать беспроводные гарнитуры. Надежный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечит длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При весе всего 0,215 кг телефон остаётся легким и удобным в использовании, а съемный аккумулятор позволяет быстро заменить его при необходимости.
BQ оснащен двумя слотами для mini-SIM-карт, что дает возможность использовать одновременно два номера. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных и мультимедийных файлов.
Телефон выполнен в классическом черном цвете и имеет моноблочный корпус. Его эргономичный дизайн обеспечивает комфортный хват. Поддержка зарядки через micro-USB делает процесс подзарядки простым и удобным.
Хотя модель не имеет кнопки SOS и ударопрочного корпуса, она станет отличным выбором для тех, кто ищет практичный и доступный телефон с базовыми коммуникационными возможностями.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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