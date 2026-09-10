Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото 1
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото 2
Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
4000
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378378
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик; алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, г.
345

Описание товара Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green

Кнопочный телефон BQ – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и практичность. Данная модель выполнена в элегантном зеленом цвете и имеет классический моноблочный дизайн. Среди ключевых характеристик телефона: - Экран с диагональю 2,4 дюйма, обеспечивающий удобство в использовании и чтении текстов. - Ёмкий аккумулятор на 4000 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без подзарядки, а также возможность его замены. - Поддержка Bluetooth, позволяющая легко обмениваться данными с другими устройствами. - Возможность использования двух mini-SIM карт, что отлично подойдет для разделения личных и рабочих контактов. - Наличие слота для карты памяти, благодаря чему вы можете расширить объем памяти для хранения важных файлов и мультимедиа. - Общий вес устройства составляет 0,215 кг, что делает его достаточно легким и удобным для ежедневного использования. Телефон не оснащён кнопкой SOS и ударопрочным корпусом, однако это компенсируется доступной ценой и надежностью. Этот BQ телефон станет отличным выбором для пользователей, которым требуется основной функционал и долговечность.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик; алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и практичность. Данная модель выполнена в элегантном зеленом цвете и имеет классический моноблочный дизайн. Среди ключевых характеристик телефона: - Экран с диагональю 2,4 дюйма, обеспечивающий удобство в использовании и чтении текстов. - Ёмкий аккумулятор на 4000 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без подзарядки, а также возможность его замены. - Поддержка Bluetooth, позволяющая легко обмениваться данными с другими устройствами. - Возможность использования двух mini-SIM карт, что отлично подойдет для разделения личных и рабочих контактов. - Наличие слота для карты памяти, благодаря чему вы можете расширить объем памяти для хранения важных файлов и мультимедиа. - Общий вес устройства составляет 0,215 кг, что делает его достаточно легким и удобным для ежедневного использования. Телефон не оснащён кнопкой SOS и ударопрочным корпусом, однако это компенсируется доступной ценой и надежностью. Этот BQ телефон станет отличным выбором для пользователей, которым требуется основной функционал и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...