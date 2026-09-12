Top.Mail.Ru
Мобильный телефон Xenium X680 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Xenium X680 Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 1
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 2
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 3
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 4
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 5
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 6
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 7
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 8
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 9
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 10
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 11
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 12
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 13
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 14
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 15
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 16
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 17
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 18
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 19
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 20
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 21
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 22
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 23
Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 1
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 2
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 3
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 4
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 5
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 6
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 7
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 8
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 9
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 10
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 11
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 12
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 13
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 14
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 15
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 16
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 17
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 18
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 19
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 20
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 21
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 22
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 23
  • Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693544
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1800
Время работы в режиме ожидания
1307
Габариты
57x107.5x21.5мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Xenium X680 Red

Сотовый телефон Xenium X680 выполнен в раскладном корпусе красного цвета. В устройстве установлен 2.8-дюймовый экран. Поддерживается одновременная работа с двумя картами SIM. Для фото и видеороликов предусмотрена камера с разрешением 0.3 Мп.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X680 Red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1800
Время работы в режиме ожидания
1307
Габариты
57x107.5x21.5мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Xenium X680 выполнен в раскладном корпусе красного цвета. В устройстве установлен 2.8-дюймовый экран. Поддерживается одновременная работа с двумя картами SIM. Для фото и видеороликов предусмотрена камера с разрешением 0.3 Мп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон Xenium X680 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...