Мобильный телефон Xenium X280 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Время работы в режиме ожидания
2211
Габариты
59x142x17.5мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Xenium X280 Black
Сотовый телефон Xenium X280 выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. Поддерживается одновременная работа с двумя картами SIM. Аккумулятор емкостью 3000 мА*ч обеспечивает до 2211 часов автономной работы телефона в режиме ожидания.
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Время работы в режиме ожидания
2211
Габариты
59x142x17.5мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон Xenium X280 выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. Поддерживается одновременная работа с двумя картами SIM. Аккумулятор емкостью 3000 мА*ч обеспечивает до 2211 часов автономной работы телефона в режиме ожидания.
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие
Достоинства:
качественный и функциональный
Недостатки:
нет
Комментарий:
Второй неделе пользуюсь Xenium X280 и пока делюсь первыми впечатлениями. Полностью заряжал лишь единожды, и аккумулятор впечатляет своей долговечностью. Функция пауэрбанка реализована на отлично. Качество звонков хорошее, звук чистый и без помех. Как резервный телефон, он меня более чем устраивает,
Мобильный телефон Xenium X280 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X280 Black
Достоинства:
качественный и функциональный
Недостатки:
нет
Комментарий:
Второй неделе пользуюсь Xenium X280 и пока делюсь первыми впечатлениями. Полностью заряжал лишь единожды, и аккумулятор впечатляет своей долговечностью. Функция пауэрбанка реализована на отлично. Качество звонков хорошее, звук чистый и без помех. Как резервный телефон, он меня более чем устраивает,