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Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green

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Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 1
Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 2
Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 3
Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 4
Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 5
Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 6
Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 3
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 4
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 5
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 6
  • Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194799
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, г.
278

Описание товара Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного общения и повседневного использования. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет легко соединяться с другими устройствами, такими как гарнитуры или автомобильные системы громкой связи. Однако в нем отсутствует поддержка Wi-Fi и GPS/Глонасс, что упрощает его использование и увеличивает время автономной работы. Одной из ключевых особенностей является влагоустойчивый корпус, что делает этот телефон устойчивым к неблагоприятным погодным условиям и случайным попаданиям влаги. Это обеспечивает дополнительную защиту и долговечность устройства. С диагональю экрана 2,4 дюйма и разрешением 320x240, телефон BQ предлагает четкое отображение информации, а легкий вес в 0,145 кг делает его портативным и удобным для ношения в кармане или сумке. Емкость аккумулятора составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы также можете воспользоваться наличием камеры для съемки важных моментов. Телефон поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать несколько телефонных номеров одновременно, что особенно удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. В целом, кнопочный телефон BQ — это отличный выбор для любителей классических решений, ценящих удобство, надежность и базовую функциональность.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Развернуть
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного общения и повседневного использования. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет легко соединяться с другими устройствами, такими как гарнитуры или автомобильные системы громкой связи. Однако в нем отсутствует поддержка Wi-Fi и GPS/Глонасс, что упрощает его использование и увеличивает время автономной работы. Одной из ключевых особенностей является влагоустойчивый корпус, что делает этот телефон устойчивым к неблагоприятным погодным условиям и случайным попаданиям влаги. Это обеспечивает дополнительную защиту и долговечность устройства. С диагональю экрана 2,4 дюйма и разрешением 320x240, телефон BQ предлагает четкое отображение информации, а легкий вес в 0,145 кг делает его портативным и удобным для ношения в кармане или сумке. Емкость аккумулятора составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы также можете воспользоваться наличием камеры для съемки важных моментов. Телефон поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать несколько телефонных номеров одновременно, что особенно удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. В целом, кнопочный телефон BQ — это отличный выбор для любителей классических решений, ценящих удобство, надежность и базовую функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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