Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный. Бабушке понравился. Громкий динамик.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, симку т2 читает. только тиховат динамик для пожилого человека
Достоинства:
Комментарий:
Недостаток очень тихий звук
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон , крупные цифры и буквы, громкий звук. Очень удобный, легкий. Покупаем уже второй такой телефон для свекрови
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон. все функции звонилки выполняет. динамик задний очень громкий. купил ребенку чтоб когда выходит гулять был на связи. сенсорный давать жалко. вероятность что разобьют большая. а тут нечему ломаться, ну даже если сломается 2к не так дорого
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бабушкофон. Смотрится стильно, крупные кнопки, хорошо читаемый дисплей. Громкий звук и хорошая связь. Есть даже возможность выбора мелодии для конкретного контакта. Из недостатков - хитроумное не очевидное в использовании меню настроек. Видимо китайская логика. Впрочем, настраивается один раз, как правило, и ..да ладно, на удобство использование бабушкой не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и простой для пожилых людей, но мало регулировок и режимов звонка, нет черного списка для смс.
Достоинства:
Комментарий:
Беру маме как бабушкафон отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный телефон. Звук на максималке очень громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный теоефон. Взяли бабушке 87 лет, справляется хорошо. Звук, кнопки, слышимость хорошая! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
брал для пожилого слабовидящего человека. не рекомендую для людей с очень плохим зрением. сориентироваться по кнопкам очень сложно, так как они близко расположены друг другу.
Достоинства:
Комментарий:
для пожилого человека нормально
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный. Бабушке понравился. Громкий динамик.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, симку т2 читает. только тиховат динамик для пожилого человека
Достоинства:
Комментарий:
Недостаток очень тихий звук
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон , крупные цифры и буквы, громкий звук. Очень удобный, легкий. Покупаем уже второй такой телефон для свекрови
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон. все функции звонилки выполняет. динамик задний очень громкий. купил ребенку чтоб когда выходит гулять был на связи. сенсорный давать жалко. вероятность что разобьют большая. а тут нечему ломаться, ну даже если сломается 2к не так дорого
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бабушкофон. Смотрится стильно, крупные кнопки, хорошо читаемый дисплей. Громкий звук и хорошая связь. Есть даже возможность выбора мелодии для конкретного контакта. Из недостатков - хитроумное не очевидное в использовании меню настроек. Видимо китайская логика. Впрочем, настраивается один раз, как правило, и ..да ладно, на удобство использование бабушкой не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и простой для пожилых людей, но мало регулировок и режимов звонка, нет черного списка для смс.
Достоинства:
Комментарий:
Беру маме как бабушкафон отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный телефон. Звук на максималке очень громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный теоефон. Взяли бабушке 87 лет, справляется хорошо. Звук, кнопки, слышимость хорошая! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
брал для пожилого слабовидящего человека. не рекомендую для людей с очень плохим зрением. сориентироваться по кнопкам очень сложно, так как они близко расположены друг другу.
Достоинства:
Комментарий:
для пожилого человека нормально