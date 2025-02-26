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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black

12 Отзывы
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578210
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black

Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black

Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Alena S.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный. Бабушке понравился. Громкий динамик.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, симку т2 читает. только тиховат динамик для пожилого человека
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Недостаток очень тихий звук
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Татьяна И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон , крупные цифры и буквы, громкий звук. Очень удобный, легкий. Покупаем уже второй такой телефон для свекрови
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Рамис З.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон. все функции звонилки выполняет. динамик задний очень громкий. купил ребенку чтоб когда выходит гулять был на связи. сенсорный давать жалко. вероятность что разобьют большая. а тут нечему ломаться, ну даже если сломается 2к не так дорого
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бабушкофон. Смотрится стильно, крупные кнопки, хорошо читаемый дисплей. Громкий звук и хорошая связь. Есть даже возможность выбора мелодии для конкретного контакта. Из недостатков - хитроумное не очевидное в использовании меню настроек. Видимо китайская логика. Впрочем, настраивается один раз, как правило, и ..да ладно, на удобство использование бабушкой не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и простой для пожилых людей, но мало регулировок и режимов звонка, нет черного списка для смс.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Беру маме как бабушкафон отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный телефон. Звук на максималке очень громкий.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Евгения Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный теоефон. Взяли бабушке 87 лет, справляется хорошо. Звук, кнопки, слышимость хорошая! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
брал для пожилого слабовидящего человека. не рекомендую для людей с очень плохим зрением. сориентироваться по кнопкам очень сложно, так как они близко расположены друг другу.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
для пожилого человека нормально



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Alena S.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный. Бабушке понравился. Громкий динамик.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, симку т2 читает. только тиховат динамик для пожилого человека
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Недостаток очень тихий звук
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Татьяна И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон , крупные цифры и буквы, громкий звук. Очень удобный, легкий. Покупаем уже второй такой телефон для свекрови
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Рамис З.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон. все функции звонилки выполняет. динамик задний очень громкий. купил ребенку чтоб когда выходит гулять был на связи. сенсорный давать жалко. вероятность что разобьют большая. а тут нечему ломаться, ну даже если сломается 2к не так дорого
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бабушкофон. Смотрится стильно, крупные кнопки, хорошо читаемый дисплей. Громкий звук и хорошая связь. Есть даже возможность выбора мелодии для конкретного контакта. Из недостатков - хитроумное не очевидное в использовании меню настроек. Видимо китайская логика. Впрочем, настраивается один раз, как правило, и ..да ладно, на удобство использование бабушкой не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и простой для пожилых людей, но мало регулировок и режимов звонка, нет черного списка для смс.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Беру маме как бабушкафон отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный телефон. Звук на максималке очень громкий.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Евгения Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный теоефон. Взяли бабушке 87 лет, справляется хорошо. Звук, кнопки, слышимость хорошая! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
брал для пожилого слабовидящего человека. не рекомендую для людей с очень плохим зрением. сориентироваться по кнопкам очень сложно, так как они близко расположены друг другу.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
для пожилого человека нормально


Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Red-Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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