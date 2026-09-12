Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674256
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Описание товара Мобильный телефон Xenium X240 Black
Сотовый телефон Xenium X240 оснащен цветным 2.4-дюймовым экраном TFT с разрешением 320x240 пикселей. Он передает четкую и красочную картинку. Под экраном расположен клавиатурный блок с кнопками управления. В устройстве есть слоты для установки 2 карт сотовых операторов формата Mini-SIM. Они работают в режиме ожидания.
Сотовый телефон Xenium X240 выполнен в моноблочном пластиковом корпусе черного цвета. Плеер MP3 и FM-радио позволяют прослушивать музыку. Для фотографий и видео предусмотрена камера 0.3 Мп со вспышкой. При помощи встроенного фонарика можно освещать пространство в темноте. Время автономной работы телефона от съемного аккумулятора емкостью 1700 мА*ч составляет 20 часов в режиме разговора.
Сотовый телефон Xenium X240 оснащен цветным 2.4-дюймовым экраном TFT с разрешением 320x240 пикселей. Он передает четкую и красочную картинку. Под экраном расположен клавиатурный блок с кнопками управления. В устройстве есть слоты для установки 2 карт сотовых операторов формата Mini-SIM. Они работают в режиме ожидания.
Сотовый телефон Xenium X240 выполнен в моноблочном пластиковом корпусе черного цвета. Плеер MP3 и FM-радио позволяют прослушивать музыку. Для фотографий и видео предусмотрена камера 0.3 Мп со вспышкой. При помощи встроенного фонарика можно освещать пространство в темноте. Время автономной работы телефона от съемного аккумулятора емкостью 1700 мА*ч составляет 20 часов в режиме разговора.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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