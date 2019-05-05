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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold

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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 1
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 2
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 3
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 4
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190471
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold

Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание простоты и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит надежность и удобство в использовании. Эти мобильные телефоны оснащены 2,8-дюймовым экраном с разрешением 320x240 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое отображение информации. Корпус телефона выполнен в классическом моноблочном дизайне, а вес всего 0,156 кг делает его легким и удобным для каждодневного использования. Телефоны поддерживают работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет легко разделять личные и рабочие контакты. Благодаря наличию Bluetooth, пользователи могут удобно подключать телефон к другим устройствам и обмениваться данными. Устройство оснащено съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1700 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через стандартный разъем micro-USB, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации. Несмотря на отсутствие специальных функций, таких как кнопка SOS или ударопрочный корпус, телефоны BQ спроектированы для удовлетворения базовых потребностей пользователей, обеспечивая надежную связь и легкость в управлении.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2019
Виктор С.

Достоинства:
Очень крутой дизайн, удобное меню и кнопки. Батарею держит по 2 недели! Фактически помимо основных своих функций телефона это еще и переносная колонка. Звук отличный, можно слушать радио через динамик, причем без хрипов и посторонних вибраций. Доволен!!!

Недостатки:
Один главный минус: "вылетает" карта памяти иногда по нескольку раз в день, иногда раз в неделю. Лечится перезагрузкой.

Комментарий:
Интересная модель для звонков. Отлично держит заряд. Срок использования - больше 1 года.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Развернуть
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание простоты и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит надежность и удобство в использовании. Эти мобильные телефоны оснащены 2,8-дюймовым экраном с разрешением 320x240 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое отображение информации. Корпус телефона выполнен в классическом моноблочном дизайне, а вес всего 0,156 кг делает его легким и удобным для каждодневного использования. Телефоны поддерживают работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет легко разделять личные и рабочие контакты. Благодаря наличию Bluetooth, пользователи могут удобно подключать телефон к другим устройствам и обмениваться данными. Устройство оснащено съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1700 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через стандартный разъем micro-USB, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации. Несмотря на отсутствие специальных функций, таких как кнопка SOS или ударопрочный корпус, телефоны BQ спроектированы для удовлетворения базовых потребностей пользователей, обеспечивая надежную связь и легкость в управлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2019
Виктор С.

Достоинства:
Очень крутой дизайн, удобное меню и кнопки. Батарею держит по 2 недели! Фактически помимо основных своих функций телефона это еще и переносная колонка. Звук отличный, можно слушать радио через динамик, причем без хрипов и посторонних вибраций. Доволен!!!

Недостатки:
Один главный минус: "вылетает" карта памяти иногда по нескольку раз в день, иногда раз в неделю. Лечится перезагрузкой.

Комментарий:
Интересная модель для звонков. Отлично держит заряд. Срок использования - больше 1 года.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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