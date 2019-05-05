Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание простоты и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит надежность и удобство в использовании. Эти мобильные телефоны оснащены 2,8-дюймовым экраном с разрешением 320x240 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое отображение информации. Корпус телефона выполнен в классическом моноблочном дизайне, а вес всего 0,156 кг делает его легким и удобным для каждодневного использования. Телефоны поддерживают работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет легко разделять личные и рабочие контакты. Благодаря наличию Bluetooth, пользователи могут удобно подключать телефон к другим устройствам и обмениваться данными. Устройство оснащено съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1700 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через стандартный разъем micro-USB, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации. Несмотря на отсутствие специальных функций, таких как кнопка SOS или ударопрочный корпус, телефоны BQ спроектированы для удовлетворения базовых потребностей пользователей, обеспечивая надежную связь и легкость в управлении.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Достоинства:
Очень крутой дизайн, удобное меню и кнопки. Батарею держит по 2 недели! Фактически помимо основных своих функций телефона это еще и переносная колонка. Звук отличный, можно слушать радио через динамик, причем без хрипов и посторонних вибраций. Доволен!!!
Недостатки:
Один главный минус: "вылетает" карта памяти иногда по нескольку раз в день, иногда раз в неделю. Лечится перезагрузкой.
Комментарий:
Интересная модель для звонков. Отлично держит заряд. Срок использования - больше 1 года.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Gold
Достоинства:
Очень крутой дизайн, удобное меню и кнопки. Батарею держит по 2 недели! Фактически помимо основных своих функций телефона это еще и переносная колонка. Звук отличный, можно слушать радио через динамик, причем без хрипов и посторонних вибраций. Доволен!!!
Недостатки:
Один главный минус: "вылетает" карта памяти иногда по нескольку раз в день, иногда раз в неделю. Лечится перезагрузкой.
Комментарий:
Интересная модель для звонков. Отлично держит заряд. Срок использования - больше 1 года.