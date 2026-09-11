Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496234
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
280

Описание товара Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и практичность. Яркий красный цвет корпуса придаёт телефону стильный и современный вид. Созданный в форм-факторе моноблока, этот телефон удобно лежит в руке и легко помещается в карман благодаря своим компактным габаритам. Телефон оснащён 2-дюймовым экраном, который обеспечивает хорошую читаемость информации при использовании устройства. Благодаря поддержке Bluetooth вы можете легко подключать гарнитуры и обмениваться файлами с другими устройствами, что делает использование телефона ещё более удобным в повседневной жизни. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является мощный аккумулятор ёмкостью 1600 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки. Это особенно важно для пользователей, которым необходимо оставаться на связи в течение всего дня. Телефон BQ поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет совмещать личные и рабочие контакты без необходимости носить с собой два устройства. Отсутствие Wi-Fi и GPS делает этот телефон максимально простым в использовании, сосредотачивая внимание на главных функциях связи. Вес телефона составляет всего 165 грамм, что делает его весьма лёгким и удобным в повседневной эксплуатации. Если вы ищете надёжный кнопочный телефон с базовым функционалом и долгим временем автономной работы, BQ станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и практичность. Яркий красный цвет корпуса придаёт телефону стильный и современный вид. Созданный в форм-факторе моноблока, этот телефон удобно лежит в руке и легко помещается в карман благодаря своим компактным габаритам. Телефон оснащён 2-дюймовым экраном, который обеспечивает хорошую читаемость информации при использовании устройства. Благодаря поддержке Bluetooth вы можете легко подключать гарнитуры и обмениваться файлами с другими устройствами, что делает использование телефона ещё более удобным в повседневной жизни. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является мощный аккумулятор ёмкостью 1600 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки. Это особенно важно для пользователей, которым необходимо оставаться на связи в течение всего дня. Телефон BQ поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет совмещать личные и рабочие контакты без необходимости носить с собой два устройства. Отсутствие Wi-Fi и GPS делает этот телефон максимально простым в использовании, сосредотачивая внимание на главных функциях связи. Вес телефона составляет всего 165 грамм, что делает его весьма лёгким и удобным в повседневной эксплуатации. Если вы ищете надёжный кнопочный телефон с базовым функционалом и долгим временем автономной работы, BQ станет отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...