Мобильный телефон Xenium X718 Red

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718529
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Сотовый телефон Xenium X718 представлен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Устройство оснащено двумя слотами под установку карт формата Mini-SIM и слотом для карты расширения стандарта micro SD. На цветном дисплее TN диагональю 1.77" передается четкая насыщенная картинка. Крупные кнопки на клавиатуре обеспечивают удобный ввод телефонных номеров и сообщений.
Камера на тыловой панели с разрешением 0.3 Мп делает фотографии и записывает видеоролики. С помощью интерфейса Bluetooth можно обмениваться файлами и подключать беспроводную гарнитуру. В телефоне есть FM-приемник для прослушивания радиостанций. Аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономности мобильного устройства в режиме разговора. Симметричный разъем USB Type-C делает удобным подключение зарядного устройства.
Сотовый телефон Xenium X718 представлен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Устройство оснащено двумя слотами под установку карт формата Mini-SIM и слотом для карты расширения стандарта micro SD. На цветном дисплее TN диагональю 1.77" передается четкая насыщенная картинка. Крупные кнопки на клавиатуре обеспечивают удобный ввод телефонных номеров и сообщений.
Камера на тыловой панели с разрешением 0.3 Мп делает фотографии и записывает видеоролики. С помощью интерфейса Bluetooth можно обмениваться файлами и подключать беспроводную гарнитуру. В телефоне есть FM-приемник для прослушивания радиостанций. Аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономности мобильного устройства в режиме разговора. Симметричный разъем USB Type-C делает удобным подключение зарядного устройства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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