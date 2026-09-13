Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 1
Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 2
Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 3
Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 4
Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1800
  • Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723390
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Сенсорный экран
нет
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
208

Описание товара Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver

Представляем мобильные телефоны BQ — надежные и функциональные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит практичность и простоту использования. Эти телефоны выполнены в строгом черном цвете с элегантным пластиковым корпусом, который обеспечивает легкость и долговечность. Основные характеристики телефона включают наличие двух SIM-карт, что позволяет легко переключаться между разными операторами или тарифами. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, с диагональю 3,5 дюйма, устройство предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям благодаря интуитивно понятной кнопочной навигации. Телефон оснащен основной камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты, в то время как фронтальная камера отсутствует. Среди дополнительных возможностей устройства — наличие Bluetooth для передачи данных и подключения беспроводных устройств. Однако подключение к интернету через Wi-Fi не предусмотрено. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1800 мАч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C, обеспечивая комфортное и быстрое подключение. Дополнительные функции включают диктофон для записи голосовых заметок и фонарик для освещения в темное время суток. Для любителей музыки предусмотрен стандартный аудиовыход 3,5 мм, что позволяет подключать большинство наушников и наслаждаться любимыми треками. Телефон BQ — это практичное решение для тех, кто ищет простой, но функциональный мобильный телефон для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Сенсорный экран
нет
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Развернуть
Емкость аккумулятора
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем мобильные телефоны BQ — надежные и функциональные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит практичность и простоту использования. Эти телефоны выполнены в строгом черном цвете с элегантным пластиковым корпусом, который обеспечивает легкость и долговечность. Основные характеристики телефона включают наличие двух SIM-карт, что позволяет легко переключаться между разными операторами или тарифами. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, с диагональю 3,5 дюйма, устройство предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям благодаря интуитивно понятной кнопочной навигации. Телефон оснащен основной камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты, в то время как фронтальная камера отсутствует. Среди дополнительных возможностей устройства — наличие Bluetooth для передачи данных и подключения беспроводных устройств. Однако подключение к интернету через Wi-Fi не предусмотрено. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1800 мАч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C, обеспечивая комфортное и быстрое подключение. Дополнительные функции включают диктофон для записи голосовых заметок и фонарик для освещения в темное время суток. Для любителей музыки предусмотрен стандартный аудиовыход 3,5 мм, что позволяет подключать большинство наушников и наслаждаться любимыми треками. Телефон BQ — это практичное решение для тех, кто ищет простой, но функциональный мобильный телефон для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...