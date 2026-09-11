Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании решение для тех, кто ценит классический функционал мобильных устройств. Эти телефоны, разработанные в Китае, предлагают базовую функциональность в удобном моноблочном корпусе с двумя вариантами окраски — красным и черным. С диагональю экрана 2,4 дюйма, телефоны обеспечивают достаточно пространства для удобного просмотра сообщений и навигации по меню. Модель поддерживает Bluetooth, позволяя пользователям обмениваться данными и подключаться к различным устройствам. Однако функция Wi-Fi отсутствует, что фокусирует использование устройства на основных задачах связи. Одним из ключевых преимуществ телефонов BQ является емкий аккумулятор на 4000 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки. Это делает их идеальным выбором для пользователей, которые нуждаются в надежном устройстве для длительных поездок или рабочих дней. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет эффективно разделять личные и рабочие звонки. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, GPS и кнопки SOS, устройства обеспечивают надежное выполнение основных функций связи. Вес телефона составляет всего 0,162 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Кнопочные телефоны BQ — это сочетание простоты и функциональности, подходящее для пользователей, которые ценят классические решения и надежность.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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