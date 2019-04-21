Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото 1
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото 2
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
4000
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165276
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold

Кнопочный телефон BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в повседневном использовании. Этот мобильный телефон снабжен всеми основными функциями, необходимыми для комфортного общения и быстрой навигации. С экраном диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, телефон обеспечивает четкое отображение информации. Встроенная камера позволяет запечатлеть важные моменты, а поддержка двух SIM-карт делает устройство удобным для тех, кто хочет совместить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Несмотря на отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс, телефон оснащен Bluetooth, что позволяет легко обмениваться файлами или подключать различные устройства. Слот для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных. Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, что особенно удобно для тех, кто часто находится в дороге. Вес телефона составляет всего 198 грамм, что делает его легким и удобным для использования в любой ситуации. Телефон BQ не обладает влагозащищенным корпусом, но его прочный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование и защиту от ежедневных механических повреждений. Это отличное решение для тех, кто ищет надежный и простой в эксплуатации мобильный телефон.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold

Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Павел К.

Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!!
Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!!
Очень удобная система блокировки.
Радио без наушников.
ОЧЕНЬ громкий

Недостатки:
Некрасивый интерфейс.

Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки".
Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне!
Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе )))
Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в повседневном использовании. Этот мобильный телефон снабжен всеми основными функциями, необходимыми для комфортного общения и быстрой навигации. С экраном диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, телефон обеспечивает четкое отображение информации. Встроенная камера позволяет запечатлеть важные моменты, а поддержка двух SIM-карт делает устройство удобным для тех, кто хочет совместить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Несмотря на отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс, телефон оснащен Bluetooth, что позволяет легко обмениваться файлами или подключать различные устройства. Слот для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных. Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, что особенно удобно для тех, кто часто находится в дороге. Вес телефона составляет всего 198 грамм, что делает его легким и удобным для использования в любой ситуации. Телефон BQ не обладает влагозащищенным корпусом, но его прочный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование и защиту от ежедневных механических повреждений. Это отличное решение для тех, кто ищет надежный и простой в эксплуатации мобильный телефон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Павел К.

Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!!
Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!!
Очень удобная система блокировки.
Радио без наушников.
ОЧЕНЬ громкий

Недостатки:
Некрасивый интерфейс.

Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки".
Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне!
Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе )))
Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!


Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...