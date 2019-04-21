Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold
Кнопочный телефон BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в повседневном использовании. Этот мобильный телефон снабжен всеми основными функциями, необходимыми для комфортного общения и быстрой навигации. С экраном диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, телефон обеспечивает четкое отображение информации. Встроенная камера позволяет запечатлеть важные моменты, а поддержка двух SIM-карт делает устройство удобным для тех, кто хочет совместить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Несмотря на отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс, телефон оснащен Bluetooth, что позволяет легко обмениваться файлами или подключать различные устройства. Слот для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных. Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, что особенно удобно для тех, кто часто находится в дороге. Вес телефона составляет всего 198 грамм, что делает его легким и удобным для использования в любой ситуации. Телефон BQ не обладает влагозащищенным корпусом, но его прочный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование и защиту от ежедневных механических повреждений. Это отличное решение для тех, кто ищет надежный и простой в эксплуатации мобильный телефон.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!!
Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!!
Очень удобная система блокировки.
Радио без наушников.
ОЧЕНЬ громкий
Недостатки:
Некрасивый интерфейс.
Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки".
Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне!
Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе )))
Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Gold
Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!!
Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!!
Очень удобная система блокировки.
Радио без наушников.
ОЧЕНЬ громкий
Недостатки:
Некрасивый интерфейс.
Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки".
Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне!
Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе )))
Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!