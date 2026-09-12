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Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal

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Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 1
Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 2
Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 3
Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 4
Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
800
  • Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 3
  • Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 4
  • Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702100
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
320x240
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Габариты
49.9x115.2x14.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
160

Описание товара Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal

Кнопочный мобильный телефон Nokia в классическом корпусе-моноблоке — практичный вариант для звонков и повседневной связи. Поддержка двух nano-SIM позволяет использовать сразу два номера, а компактный экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 320?240 делает устройство удобным для базовых задач. Модель работает в сети 2G и оснащена Bluetooth для беспроводного подключения совместимых устройств. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч съёмный, а зарядка выполняется через micro-USB. Серый цвет придаёт телефону сдержанный универсальный вид.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
320x240
Камера
нет
Развернуть
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Габариты
49.9x115.2x14.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный мобильный телефон Nokia в классическом корпусе-моноблоке — практичный вариант для звонков и повседневной связи. Поддержка двух nano-SIM позволяет использовать сразу два номера, а компактный экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 320?240 делает устройство удобным для базовых задач. Модель работает в сети 2G и оснащена Bluetooth для беспроводного подключения совместимых устройств. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч съёмный, а зарядка выполняется через micro-USB. Серый цвет придаёт телефону сдержанный универсальный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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