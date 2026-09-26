Мобильный телефон Maxvi B231 Blue

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613035
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Сотовый телефон Maxvi B231 создан специально для того, чтобы оставаться на связи с близкими и наслаждаться комфортным времяпрепровождением за любимыми развлечениями. Мощный аккумулятор емкостью 1400 мАч не нуждается в плановой подзарядке на протяжении 240 часов при работе в режиме ожидания. MP3-плеер и FM-тюнер придутся как нельзя кстати для прослушивания любимых треков, а основная камера поможет сделать памятные снимки в кругу друзей.
Чтобы расширить объем встроенной памяти, достаточно установить microSD-карту в соответствующий слот сотового телефона Maxvi B231. Даже пожилые люди оценят удобство и комфорт при регулярном использовании этого помощника, ведь он предусмотрительно оснащен большими кнопками, громким динамиком и понятным интерфейсом. Трансляция всех необходимых данных производится на 2.31-дюймовый цветной дисплей.
Сотовый телефон Maxvi B231 создан специально для того, чтобы оставаться на связи с близкими и наслаждаться комфортным времяпрепровождением за любимыми развлечениями. Мощный аккумулятор емкостью 1400 мАч не нуждается в плановой подзарядке на протяжении 240 часов при работе в режиме ожидания. MP3-плеер и FM-тюнер придутся как нельзя кстати для прослушивания любимых треков, а основная камера поможет сделать памятные снимки в кругу друзей.
Чтобы расширить объем встроенной памяти, достаточно установить microSD-карту в соответствующий слот сотового телефона Maxvi B231. Даже пожилые люди оценят удобство и комфорт при регулярном использовании этого помощника, ведь он предусмотрительно оснащен большими кнопками, громким динамиком и понятным интерфейсом. Трансляция всех необходимых данных производится на 2.31-дюймовый цветной дисплей.
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