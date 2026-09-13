Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
4
Цвет
красный
Емкость аккумулятора
1200
  • Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723383
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
4
Цвет
красный
Максимальный объем карты памяти, Гб
64
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Габариты
53x126x13мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
173

Описание товара Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red

Сотовый телефон BQ 2453 Quattro поддерживает одновременную установку до четырех карт разных мобильных операторов связи: 2 формата Mini-SIM и 2 Micro-SIM. В устройстве есть слот под размещение карты памяти micro SD объемом до 64 ГБ. Телефон выполнен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Благодаря скошенным граням и весу 87 г его удобно держать в руке. На цветном 2.4-дюймовом дисплее передается четкая контрастная картинка. Для прослушивания музыки реализованы плеер MP3 и FM-проигрыватель. Модуль Bluetooth предоставляет возможность беспроводного обмена файлами между устройствами. Яркий фонарик освещает пространство в темноте. В телефоне BQ 2453 Quattro установлен съемный аккумулятор емкостью 1200 мА*ч.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
4
Цвет
красный
Максимальный объем карты памяти, Гб
64
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Габариты
53x126x13мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2453 Quattro поддерживает одновременную установку до четырех карт разных мобильных операторов связи: 2 формата Mini-SIM и 2 Micro-SIM. В устройстве есть слот под размещение карты памяти micro SD объемом до 64 ГБ. Телефон выполнен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Благодаря скошенным граням и весу 87 г его удобно держать в руке. На цветном 2.4-дюймовом дисплее передается четкая контрастная картинка. Для прослушивания музыки реализованы плеер MP3 и FM-проигрыватель. Модуль Bluetooth предоставляет возможность беспроводного обмена файлами между устройствами. Яркий фонарик освещает пространство в темноте. В телефоне BQ 2453 Quattro установлен съемный аккумулятор емкостью 1200 мА*ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...