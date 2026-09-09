Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver
Мобильный телефон BQ — это надежный и функциональный кнопочный телефон, идеально подходящий для тех, кто ценит простоту и удобство. Этот элегантный серебристый моноблок обладает множеством полезных характеристик, которые станут незаменимыми в повседневной жизни. Среди особенностей данного телефона — поддержка Bluetooth для беспроводной передачи данных, а также возможность использования двух mini-SIM карт, что делает его идеальным выбором для тех, кто часто путешествует или использует несколько телефонных номеров. Телефон оснащен ярким экраном с диагональю 2,8 дюйма, который обеспечивает четкое изображение, а возможность вставки карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных. Эта модель оснащена съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1700 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Легкий вес всего 156 граммов делает его удобным для ношения в сумке или кармане. Хотя телефон и не имеет ударопрочного корпуса, его качество и надежность всегда на высоте благодаря продуманной конструкции от бренда BQ. Слот для карты памяти предоставляет дополнительные возможности хранения музыки, фотографий и других файлов, что очень удобно для пользователей, увлеченных медиа. BQ предлагает удобный и функциональный телефон, который сочетает в себе все необходимые функции для комфортного общения и работы с цифровым контентом.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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