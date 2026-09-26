Покупка в кредит в интернет-магазине Котофото

В интернет-магазине «КотоФото» у вас есть возможность легко купить нужный вам товар в кредит. Услуга осуществляется ПАО «Альфа-Банк», одним из лидеров в области предоставления онлайн-кредитов.

Покупка товаров в кредит доступна для заказов стоимостью от 10 000 рублей, без каких-либо скрытых или явных комиссий за услуги.



Как заказать товар в кредит в нашем интернет-магазине?

Процесс получения кредита на заказ отнимет у вас совсем немного времени.

5 шагов для получения кредита:



1. Найдите нужный вам товар и положите его в корзину;



2. При оформлении заказа, в корзине выберите способ оплаты заказа "Кредит". Заполните пару появившихся дополнительных полей и оформляйте заказ.



3. В кратчайшее время с вами свяжется кредитный менеджер и уточнит некоторые нюансы по заказу, также у вас будет возможность задать ему все требуемые вопросы по получению кредита, обсудить условия.





4. Заказ вы получите после заключения кредитного договора или перевода денежных средств магазину.



Обратите внимание, что после заключения договора деньги не выдаются на руки, а переводятся на расчетный счет онлайн-гипермаркета.