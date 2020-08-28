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Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07

(1)
Артикул: 88213
  • Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07 - фото 1
  • Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07 - фото 2
Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07 - фото 1
Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07 - фото 2
18 990 руб. 

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15 380 руб. 

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Артикул: 88213
В наличии
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Коллекция Calipso
filter_noneТовар входит в коллекцию Calipso

Коллекция Calipso

БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий4
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажна борт
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива180 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйда
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Высота излива108 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см34
Ширина, см30
Высота, см16
Вес, кг2.7

Видеообзор на Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07

Видеообзор Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07
 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.08.2020
Достоинства:
Внешний вид, возможность расположить как тебе нужно.

Недостатки:
Пока нет.

Комментарий:
Конструктив этого набора хорошо продуман, все отдельно. Ручки управления, излив и лейку можно расположить на борт ванны именно так, как нужно пользователю. Ну и конечно, внешне очень радует, этого у него не отнять.

Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Iddis Calipso CALSB42i07 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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