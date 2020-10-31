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Навигатор туристический Garmin GPSMAP 78S Russian

Артикул: 8470
  • Навигатор туристический Garmin GPSMAP 78S Russian - фото 1
  • Навигатор туристический Garmin GPSMAP 78S Russian - фото 2
Навигатор туристический Garmin GPSMAP 78S Russian - фото 1
Навигатор туристический Garmin GPSMAP 78S Russian - фото 2
29 064 руб. 
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+ 489 КэтКоинов
Артикул: 8470
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGarmin
Тип товараНавигатор туристический

Описание

Прочный навигатор GPSMAP 78s, предназначенный для любителей водного спорта, включает в себя 3-осевой компас, барометрический альтиметр, четкие цветные карты, высокочувствительный GPS-приемник, новые боковые ручки из литой резины, а также слот для карт памяти microSD™ , чтобы Вы могли загружать дополнительную картографию. Кроме того, прибор плавает на поверхности воды!

Исследуйте новые территории

Модель GPSMAP 78s поставляется со встроенной базовой картой мира, чтобы Вы могли путешествовать в любой точке земного шара. Как и остальные устройства серии 78, навигатор 78s имеет водонепроницаемость IPX7 и даже плавает на поверхности воды.

Получите информацию об азимуте

Модель GPSMAP 78s оборудована встроенным 3-осевым электронным компасом с компенсацией наклона. Этот компас показывает направление даже в том случае, если Вы неподвижны и не держите прибор ровно. Барометрический альтиметр отслеживает изменения давления для индикации точных показаний высоты. Кроме того, Вы можете использовать альтиметр для просмотра графика изменения давления в зависимости от времени и прогнозирования погоды.

Беспроводной обмен данными

С помощью прибора GPSMAP 78s Вы можете обмениваться путевыми точками, треками, маршрутами и тайниками геокэшинга с пользователями других совместимых навигаторов. Теперь Вы может передать другу координаты Вашего любимого места рыбалки. Обмен данными выполняется просто: нажмите “send” (передать) для отправления Вашей информации в совместимые устройства.

Надежный расчет координат

Благодаря высокочувствительному GPS-приемнику с функцией WAAS и технологией предсказания положения спутников HotFix™ навигатор GPSMAP 78s быстро и точно рассчитывает Ваше местоположение и не теряет спутниковые сигналы даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – даже в дремучем лесу или около высоких зданий Вы можете рассчитывать на прибор GPSMAP 78s, который поможет Вам найти дорогу в критической ситуации.

Добавление картографии

Вы можете расширить возможности навигатора, добавив в прибор подробные морские, топографические или дорожные карты, записанные на карте памяти microSD. Установите карту памяти с соответствующей картографией – для отдыха на воде, поездке в автомобиле или отдыхе на природе (перечень совместимых карт Вы можете найти в закладке «Карты»), Слот для карт памяти расположен в водонепроницаемом батарейном отсеке. Прибор GPSMAP 78s поддерживает также спутниковые изображения BirdsEye™ (требуется подписка), чтобы Вы могли загружать спутниковые изображения в устройство и встраивать их в карты. Кроме того, модель 78s совместима с функцией Custom Maps – бесплатным программным обеспечением, которое преобразует бумажные и электронные карты в формат, который можно загрузить в устройство.

Обмен опытом

После путешествия Вам захотелось сохранить и проанализировать полученную информацию. С помощью простого подключения к компьютеру и Интернету Вы можете выполнить подробный анализ навигационных данных, а также передать треки в навигатор благодаря Garmin Connect™. Этот полезный сайт предлагает сводную таблицу с Вашими данными, а также предоставляет возможность просмотреть Ваши путешествия на карте с помощью Google™ Earth. Изучите другие маршруты, загруженные миллионами пользователей Garmin Connect, и обменяйтесь опытом с помощью Twitter® и Facebook®. Воспользуйтесь сайтом Garmin Connect для изучения новых маршрутов и обмена данными.

Использование для геокэшинга

Устройство GPSMAP 78s поддерживает файлы геокэшинга GPX для загрузки тайников и описаний прямо в навигатор. Теперь Вам не понадобятся бумажные распечатки – Вы не только помогаете охране окружающей среды, но и повышаете эффективность Вашего геокэшинга. В приборе GPSMAP 78s хранится и отображается основная информация, включая местоположение, рельеф, сложность, подсказки и описания. Это означает, что Вам больше не нужно вводить координаты вручную! Просто загрузите файл GPX в навигатор и отправляйтесь на поиск тайников. Компактный и легкий прибор 78s станет идеальным спутником во всех Ваших путешествиях..



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Навигатор туристический Garmin GPSMAP 78S Russian - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29064 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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