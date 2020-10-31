Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Массажеры Массажеры для лица Gezatone Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i

Артикул: 76455
Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i
5 990 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

4 340 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 76455
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
ПроизводствоФранция
Действиеочищение
Материалметалл/пластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Функции и режимыултразвук
Высота, см7
Длина, см17.5
Ширина, см25
Вес, кг0.655

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i - предназначен для глубокого очищения кожи, отшелушивания ороговевших частиц, усиления воздействия косметических средств, проведения эффективного омолаживающего массажа. Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i позволит ухаживать за кожей в домашних условиях.

Особенности:

  • Ультразвуковой пилинг способствует очищению и отшелушиванию кожи;
  • Деликатный массаж оказывает омолаживающее и стимулирующее действие, способствует усилению циркуляции крови и лимфы, уменьшает одутловатость и отечность;
  • У прибора - два уровня мощности ультразвука, что дает возможность проработать как деликатные зоны (область губ, область глаз), так и зоны лица, шеи, декольте;
  • При помощи прибора можно сделать ультразвуковую чистку у себя дома.

Комплектация:

  • Аппарат Gezatone HS2307i;
  • Сетевой адаптер;
  • Руководство по эксплуатации.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5990 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...