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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Mango Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white

Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white

(1)
Артикул: 74736
  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000 (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 1
  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000 (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 2
Внешний аккумулятор Mango MP-8000 (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 1
Внешний аккумулятор Mango MP-8000 (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 2
1 370 руб. 
1 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74736
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMango
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh8000
Одновременная зарядка двух устройствнет
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветбелый

Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White позволяет заряжать мобильные устройства в походных условиях. Компактные размеры, удобная форма и небольшой вес позволяют брать его с собой в дальние поездки.

Особенности:

  • Мощность - 8000 мАч;
  • Выходное напряжение - 5 В;
  • Вход DC5V-2A;
  • Выход DC5V-2.1 A;
  • Материал корпуса - пластик;
  • Цвет - белый;
  • Интерфейс - Micro USB.

Комплектация:

  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White;
  • Провод;
  • Упаковка.


Теги товара: Белые.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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14.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Заявленная ёмкость. Очень красивый, качественный, отлично упакован. Используется в основном для зарядки 5 айфона. Хватает на 4 зарядки точно, просто после первой разрядки жена его от телефона не отключала, и говорит по телефону во время зарядки.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Достойно выглядит для подарка.
Легко справляется с зарядкой планшета Samsung galaxy note и смарта Sony Xperia. Удобный корпус, 2 USB.

Самовывоз невозможен
Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - купить по цене 1370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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