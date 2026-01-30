Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3.6
Одновременная зарядка двух устройств
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%2 380 руб. 5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363494
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 30 pin
нет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
нет
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.6
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
154x74x27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
575
Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black
Внешний аккумулятор Redmi ёмкостью 20 000 мАч, благодаря умному USB-контроллеру зарядки, совместим с большинством смартфонов. Его ёмкости хватит, чтобы 5 раз зарядить смартфон, и даже после этого он не останется без заряда. Аккумулятор имеет 2 порта USB-A, каждый из которых может выдавать мощность до 18 Вт. Кроме того, порты USB-C и Micro-USB для собственной зарядки аккумулятора также могут принимать мощность до 18 Вт. Умная система управления делает зарядку в любую сторону более эффективной, помогая сэкономить время.
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Теги товара: На 20000 mAh
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 30 pin
нет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
нет
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.6
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
154x74x27
Развернуть
Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор Redmi ёмкостью 20 000 мАч, благодаря умному USB-контроллеру зарядки, совместим с большинством смартфонов. Его ёмкости хватит, чтобы 5 раз зарядить смартфон, и даже после этого он не останется без заряда. Аккумулятор имеет 2 порта USB-A, каждый из которых может выдавать мощность до 18 Вт. Кроме того, порты USB-C и Micro-USB для собственной зарядки аккумулятора также могут принимать мощность до 18 Вт. Умная система управления делает зарядку в любую сторону более эффективной, помогая сэкономить время.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 20000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 20000 mAh
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плох, заряд держит, но нужно вытаскивать проводок иначе разряжается
Достоинства:
Комментарий:
Тяжëленький. Заряжен на 2 единицы. В работе посмотрим. Всё супер
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, быстро заряжает, не нагревается и не нагревает. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
по внешнему виду такой же, как я брал 4 года назад в магазине днс.пришол заряженный, на 75 % , коробка с оригинальной голограмой.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, хватает на долго, в дорогу очень советую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, быстро заряжает и надолго хватает. брали такой потому что и знакомой такой же уже второй год. всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
удобно, в дорогу брал- он оправдал ожидания. заряжает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный аккумулятор. Заряд держит, три месяца уже лежит потерял только одно деление. Зарядка с функцией быстрая зарядка работает.
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет, но первое впечатление очень положительное
Достоинства:
Комментарий:
пользовались в дороге... но планшет не заряжался от него
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелый. На отдых для телефона надо поменьше брать
Достоинства:
Комментарий:
На ощупь дешёвый пластик, но за такую цену многого не ожидаешь
Достоинства:
Комментарий:
Качественный,тяжелый,ни разу не подводил,свои функции выполняет.Хватает заряда более чем на 6 подзарядок для телефона от 20% до 100%.Телефон не нагревается,повербанк тоже
Достоинства:
Комментарий:
хороший повер за такую сумму.Быстрая зарядка работает.доставка на следующий день. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает хорошо, пользовался мало, но через пол года стал свистеть при отдаче.
Достоинства:
Комментарий:
тяжёлый, честный знак распознал товар.оригинал, рекомендую к покупке. 20000 mAh
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок сестре, у меня такой же, доступный до цене и вместительный
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная вещь! Хватает как минимум на три полной зарядки,но всё зависит от аккумулятора вашего телефона.В аэропорту не придираются и для меня это было важно так как летаю часто.
Достоинства:
Комментарий:
Супер,заказала второй ,чтобы больше аккумов было,старый работает уже третий год,шикарно все заряжает и хватает на долго!
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плох, заряд держит, но нужно вытаскивать проводок иначе разряжается
Достоинства:
Комментарий:
Тяжëленький. Заряжен на 2 единицы. В работе посмотрим. Всё супер
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, быстро заряжает, не нагревается и не нагревает. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
по внешнему виду такой же, как я брал 4 года назад в магазине днс.пришол заряженный, на 75 % , коробка с оригинальной голограмой.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, хватает на долго, в дорогу очень советую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, быстро заряжает и надолго хватает. брали такой потому что и знакомой такой же уже второй год. всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
удобно, в дорогу брал- он оправдал ожидания. заряжает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный аккумулятор. Заряд держит, три месяца уже лежит потерял только одно деление. Зарядка с функцией быстрая зарядка работает.
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет, но первое впечатление очень положительное
Достоинства:
Комментарий:
пользовались в дороге... но планшет не заряжался от него
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелый. На отдых для телефона надо поменьше брать
Достоинства:
Комментарий:
На ощупь дешёвый пластик, но за такую цену многого не ожидаешь
Достоинства:
Комментарий:
Качественный,тяжелый,ни разу не подводил,свои функции выполняет.Хватает заряда более чем на 6 подзарядок для телефона от 20% до 100%.Телефон не нагревается,повербанк тоже
Достоинства:
Комментарий:
хороший повер за такую сумму.Быстрая зарядка работает.доставка на следующий день. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает хорошо, пользовался мало, но через пол года стал свистеть при отдаче.
Достоинства:
Комментарий:
тяжёлый, честный знак распознал товар.оригинал, рекомендую к покупке. 20000 mAh
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок сестре, у меня такой же, доступный до цене и вместительный
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная вещь! Хватает как минимум на три полной зарядки,но всё зависит от аккумулятора вашего телефона.В аэропорту не придираются и для меня это было важно так как летаю часто.
Достоинства:
Комментарий:
Супер,заказала второй ,чтобы больше аккумов было,старый работает уже третий год,шикарно все заряжает и хватает на долго!