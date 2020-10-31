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Глюкометр Accu-Chek Performa

Артикул: 73227
Глюкометр accu-chek performa /набор/
920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73227
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAccu-chek
Тип товараГлюкометр
Время измерения, сек.5
Диапазон измерений, ммоль/л0.6-33.3
Задание кода тест-полосокне требуется
Ланцеты в комплекте, шт10
Питание от батареек или аккумуляторада
Ресурс памяти, измерений500 результатов
Связь с компьютеромда
Средний результатза7 дней
Средний результатза 14 дней
Средний результатза 30 дней
Футляр в комплектеда
Вес, кг0.04
Высота, см2
Длина, см6.9
Ширина, см4.3
Глюкометр Accu-chek performa nano. Питание от батареек. Ресурс памяти: 500 резултатов.


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Самовывоз невозможен
Глюкометр Accu-Chek Performa - по цене 920 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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