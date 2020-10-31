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Тонометр автоматический AND UA-888E

Артикул: 73177
Тонометр автоматический с адаптером And Ua-888 Э
1 680 руб. 
1 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73177
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAND
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см23x27
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
ПроизводствоКитай
Высота, см6.8
Длина, см13
Ширина, см9.6
Вес, кг0.24
Тонометр автоматический And Ua-888 Э. Нагнетание воздуха: автоматическое. Производство: Китай.


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Тонометр автоматический AND UA-888E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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