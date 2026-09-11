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Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant

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Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 1
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 2
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 3
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 4
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 5
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 6
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 7
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 8
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 9
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 10
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 11
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 12
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 13
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 14
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 15
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стетофонендоскоп
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 1
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 2
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 3
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 4
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 5
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 6
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 7
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 8
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 9
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 10
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 11
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 12
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 13
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 14
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 15
  • Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510521
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Стетофонендоскоп
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х4
Вес, г.
118

Описание товара Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant

Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 создан для работы с новорожденными и детьми до года.
 
Прибор предназначен для практикующих специалистов: неонатологов, педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с новорожденными детьми и пациентами до года.
Многофункциональный инструмент предназначен для диагностики работы внутренних органов: для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме.
Стетофонендоскоп имеет анатомическую форму дужек оголовья, что повышает уровень звукоизоляции и создает дополнительный комфорт в использовании. В комплекте к прибору имеются 2 дополнительные пары ушных олив и одна запасная мембрана. Ушные оливы отличаются наличием резьбы, что облегчает задачу их замены.
Колокол и диафрагма уменьшены в диаметре – специально для выслушивания маленьких детей, а наличие пластиковых ободков не вызывает чувство холода у малышей при осмотре. Комфортная длина звукопровода – 62 см, позволяет проводить осмотр с комфортом и для врача, и для пациента.
 
Комплектация:
     •Головка фонендоскопа с поворотным переключателем
     •Оголовье с эластичными оливами
     •Звукопровод
     •Оливы средние
     •Оливы малые
     •Мембрана средняя 
     •Упаковка для сменных принадлежностей
     •Руководство по эксплуатации

Отзывы о товаре Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Стетофонендоскоп
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 создан для работы с новорожденными и детьми до года.
 
Прибор предназначен для практикующих специалистов: неонатологов, педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с новорожденными детьми и пациентами до года.
Многофункциональный инструмент предназначен для диагностики работы внутренних органов: для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме.
Стетофонендоскоп имеет анатомическую форму дужек оголовья, что повышает уровень звукоизоляции и создает дополнительный комфорт в использовании. В комплекте к прибору имеются 2 дополнительные пары ушных олив и одна запасная мембрана. Ушные оливы отличаются наличием резьбы, что облегчает задачу их замены.
Колокол и диафрагма уменьшены в диаметре – специально для выслушивания маленьких детей, а наличие пластиковых ободков не вызывает чувство холода у малышей при осмотре. Комфортная длина звукопровода – 62 см, позволяет проводить осмотр с комфортом и для врача, и для пациента.
 
Комплектация:
     •Головка фонендоскопа с поворотным переключателем
     •Оголовье с эластичными оливами
     •Звукопровод
     •Оливы средние
     •Оливы малые
     •Мембрана средняя 
     •Упаковка для сменных принадлежностей
     •Руководство по эксплуатации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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