Автосигнализация PanDECT X-1100

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Противоугонная система Pandect X-1100 по своим возможностям близка к семейству slave-сигнализаций Pandora (например к Pandora 4400). Однако ее отличает ряд важных особенностей, таких как одновременное подключение сразу к двум цифровым шинам автомобиля, возможность управления дополнительными устройствами по радиотракту на частоте 2,4 GHz, и миниатюрный размер системы. На рисунке справа вы можете видеть ее основной блок, да да, это - не метка иммобилайзера!



Управление системой возможно несколькими путями:



Pandect X-1100 поддерживает slave-режим, и вы можете управлять им с брелка вашей штатной сигнализации;

Pandect X-1100 имеет собственные радиометки, что позволяет организовать режим "свободные руки" - hands free, или использовать метки как дополнительный уровень защиты от угона;



Кстати, за счет этих меток система может работать и как иммобилайзер: если вас выкинут из салона, без вас автомобиль далеко не уедет;

И, наконец, третий вариант - управление DTMF-командами с мобильного телефона, или через удобное голосовое меню.



Что еще интересного есть в новой "микросигнализации" Pandect X-1100? Встроенный GSM-модуль позволяет контролировать местоположение автомобиля по базовым станциям (LBS-метод), но вы всегда можете подключить к новому "Пандекту" GPS-навигатор от "Пандоры".Pandect X-1100 - автоматически контролирует состояние вашего автомобиля и может самостоятельно подать сигнал SOS, скажем, в случае аварии.Благодаря подключению сразу к двум CAN-шинам эта противоугонная система великолепно управляет любой периферией вроде предпусковых подогревателей и догревателей двигателя, отлично справляется с автозапуском любой современной машины, и поддерживает работу бесключевых обходчиков штатного иммобилайзера.