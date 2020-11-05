Кухонная машина Garlyn S-500

GARLYN S-500
сделает приготовление любимых блюд не только быстрым, но и приятным. Широкий функционал и качественное исполнение делают этот кухонный прибор действительно универсальным и незаменимым.
Кухонная машина способна заменить собой сразу несколько отдельных бытовых приборов: стационарный блендер, миксер, тестомеситель, мясорубку и измельчитель.
Основной блок отличается лаконичностью и компактностью, при этом чаша обладает объемом в 5,5 л, а набор основных насадок позволяет не только взбивать крема и смешивать различные соусы, но и готовить различные сорта теста, даже с самой высокой плотностью.
Мясорубка выполнена в виде отдельного блока с легкостью устанавливающегося на основной модуль. Несколько ножей для измельчения, насадки для кеббе и для домашних колбас – функциональность порадует даже самого искушенного пользователя.
Стационарный блендер – незаменимая вещь для всех любителей крем-супов, смузи и различных коктейлей. В комплектации кухонной машины вы найдете вместительный кувшин из жаропрочного стекла с удобной крышкой и качественными острыми ножами для измельчения.
Для измельчения и шинковки овощей, фруктов, орехов и других продуктов GARLYN S-500
также пригодится. Насадка с 3 видами ножей поможет ускорить приготовление салатов, закусок, заготовок.
Для того чтобы эффективно справляться со всеми своими функциями, кухонная машина снабжена качественным мотором с мощностью 1200 ВТ. За безопасность и долговечность отвечает крепкий металлический корпус.
Подбирайте идеальную скорость работы благодаря наличию 5 скоростных режимов с плавным переключением. Для колки льда и других особых функций приспособлен удобный импульсный режим.
Стильный лаконичный дизайн дополняет копилку преимуществ GARLYN S-500
, делая ее гармоничным дополнением в любых интерьерах современной кухни. Основные характеристики:
- Мощность - 1200 Вт
- Емкость чаши - 5,5 л.
- Основные насадки - насадка для замешивания, насадка-венчик, насадка-крюк для теста
- Блендер - есть
- Емкость кувшина блендера - 1,5 л.
- Управление - механическое
- Количество скоростей - 5
- Импульсный режим - есть
- Плавная регулировка скорости - есть
- Мясорубка - есть
- Количество дисков мясорубки - 3
- Насадки для мясорубки - насадка для кеббе, насадка для домашних колбасок
- Блок для шинковки - есть, в комплекте 2 насадки-терки и 1 насадка-слайсер
- Защита от перегрузки - есть
- Блокировка включения при неправильной сборке - есть
- Материал корпуса - металл
- Прорезиненные ножки - есть
- Габариты - 31.5*23.2*36 см
- Вес - 9 кг
Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-500
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