Кухонная машина Garlyn S-350
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Характеристики
Описание товара Кухонная машина Garlyn S-350
Garlyn S-350 – современная кухонная машина, которая способна заменить собой сразу несколько кухонных приборов.
Функциональные возможности
Мощность мотора – 1200 Вт. Любой кулинарный каприз вы сможете реализовать за максимально короткое время.
Планетарное движение насадок обеспечивает качественное и равномерное смешивание при любом количестве ингредиентов.
Кухонная машина Garlyn S-350 оснащена вместительной чашей объемом 5.5 л. Добавляйте ингредиенты прямо в процессе замешивания и не опасайтесь за чистоту и порядок на кухне благодаря удобной прозрачной крышке с отверстием для загрузки ингредиентов.
В комплектации – 3 насадки:
- Венчик – для взбивания сливочного крема
- Крюк, с помощью которого можно замесить плотное тесто
- Насадка, предназначенная для смешивания широкого спектра ингредиентов.
Простота управления
Предусмотрена возможность настройки одной из шести скоростей. Для ручного контроля за измельчением предусмотрен импульсный режим. Система плавного запуска обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации и защитит двигатель от перегрузки.
Управление у Garlyn S-350 интуитивно понятное, а на лицевой стороне корпуса также есть графические подсказки по использованию режимов.
Особенности конструкции
В основе конструкции – металлические шестерни редуктора. Благодаря своей прочности и надежности они рассчитаны даже на максимальный уровень нагрузки. Устойчивость обеспечивают прорезиненные ножки. А нейтральное цветовое исполнение служит удачным решением для любого типа интерьера.
Основные характеристики:
- Мощность: 1200 Вт
- Емкость основной чаши: 5,5 л
- Количество скоростей: 6
- Плавная регулировка скорости: есть
- Импульсный режим: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: нерж. сталь
- Насадки: крюк для теста, насадка для замешивания, венчик для взбивания
- Прорезиненные ножки: есть
- Габариты: 350х225х320 мм
- Вес: 4,3 кг
Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-350
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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Функциональные возможности
Мощность мотора – 1200 Вт. Любой кулинарный каприз вы сможете реализовать за максимально короткое время.
Планетарное движение насадок обеспечивает качественное и равномерное смешивание при любом количестве ингредиентов.
Кухонная машина Garlyn S-350 оснащена вместительной чашей объемом 5.5 л. Добавляйте ингредиенты прямо в процессе замешивания и не опасайтесь за чистоту и порядок на кухне благодаря удобной прозрачной крышке с отверстием для загрузки ингредиентов.
В комплектации – 3 насадки:
- Венчик – для взбивания сливочного крема
- Крюк, с помощью которого можно замесить плотное тесто
- Насадка, предназначенная для смешивания широкого спектра ингредиентов.
Простота управления
Предусмотрена возможность настройки одной из шести скоростей. Для ручного контроля за измельчением предусмотрен импульсный режим. Система плавного запуска обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации и защитит двигатель от перегрузки.
Управление у Garlyn S-350 интуитивно понятное, а на лицевой стороне корпуса также есть графические подсказки по использованию режимов.
Особенности конструкции
В основе конструкции – металлические шестерни редуктора. Благодаря своей прочности и надежности они рассчитаны даже на максимальный уровень нагрузки. Устойчивость обеспечивают прорезиненные ножки. А нейтральное цветовое исполнение служит удачным решением для любого типа интерьера.
Основные характеристики:
- Мощность: 1200 Вт
- Емкость основной чаши: 5,5 л
- Количество скоростей: 6
- Плавная регулировка скорости: есть
- Импульсный режим: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: нерж. сталь
- Насадки: крюк для теста, насадка для замешивания, венчик для взбивания
- Прорезиненные ножки: есть
- Габариты: 350х225х320 мм
- Вес: 4,3 кг
Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-350
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Достоинства:
Несложно работать с миксером, в комплекте есть базовые насадки, по крайней мере в работе мне этого хватает. Взбить, замесить - без проблем. Тесто отличное, белки стабильные.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как любительница домашнего теста, пирогов, рулетов, тортиков и прочей выпечки могу только горячо порекомендовать эту помощницу))
Достоинства:
Чаша большая, больше пяти литров. Имеет прозрачную крышку от брызг с отверстием для добавления ингредиентов прямо в процессе взбивания/замешивания. Работает тихо
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пользуюсь я этой кухонной машиной уже около шести месяцев.
Чаще всего использую её для приготовления для замешивания теста, крем взбиваю, иногда для вымешивания фарша используется. Выпечку я делаю часто и с помощью этой машины замешивание теста проходит быстро и легко. Всё максимально равномерно замешивается, без комков и непромешанных участков.
Достоинства:
Машина качественно сделана, в работе не трясется, содержимое чаши по кухне не разлетается благодаря крышке.
Недостатки:
Огорчает только пластиковая облицовка корпуса, полностью металлическая смотрелась бы гораздо круче.
Комментарий:
С фаршем никаких проблем, лопаткой в чаше перемешался очень хорошо. Тесто приятно удивило. Думала, что придется доводить его руками до нужной упругости, а машина сама справилась - достала отличное крутое тесто, можно сразу под скалку. Докупила дополнительную насадку для раскатки теста и теперь пельмени, пицца и т.д. дома намного чаще. Что касается насадок, то можно докупать много всяких: блендер, мясорубку, овощерезку…
Достоинства:
Управление максимально простое, всего 6 скоростей, на корпусе указано какая скорость для чего. Гарантия 2 года.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Была потребность в миксере, у которого будет большая чаша, ну и естественно цена чтобы не зашкаливала. Обратила внимание на данное предложение. Чаша вмещает более пяти литров. Форма классическая с сужающимся основанием, т.е. я легко замешиваю в нем много теста, взбиваю белки или сливки. Машина работает без нареканий, легко справляется с поставленной задачей.
Достоинства:
Цена, мощность
Недостатки:
Пластиковая обшивка корпуса
Комментарий:
Хороший миксер с хорошей ценой. Мощности заложено много, белки взбиваются до пиков быстро, при замесе крутого теста можно использовать прямо из чаши, дополнительно домешивать вручную не нужно. 6 скоростей, максималка для взбивания (можно даже зефир сделать, только времени уйдет побольше), первая-вторая для дрожжевого теста и для замеса фарша что-то посредине подойдет.
Достоинства:
Мощный двигатель. Работает долго без перегревов
Недостатки:
Не нахожу
Комментарий:
Модель с минимально необходимой комплектацией, что хорошо на цене сказывается. Нет ничего лишнего, но зато очень хорошая чаша с крышкой и насадки из нержавейки. Скорости регулируются, можно крюком замесить очень тугое тесто, а венчиком взбить буквально пару яиц. Насадки достают почти до дна, ходят по выверенной орбите и мертвых зон не остается.
Чаша объемом 5.5 литра с очень удобной крышкой. Можно подсыпать муку прямо во время замеса и кухня остается чистой.
Достоинства:
С помощью крюка можно замесить любое тугое тесто, а для бисквита обычной насадкой пользуюсь. Непромешанных ингредиентов не остается, по стенкам мука не липнет.
Крема и суфле взбивать очень удобно, можно на максимальной скорости за пару минут взбить до пиков.
Недостатки:
-
Комментарий:
С продукцией от Garlyn. При выборе кухонной машины я сразу остановилась на этой компании. То, что делает она - восторг!
Достоинства:
Хороший диапазон скорости: можно и медленно замешивать, а можно взбивать крема до пенки и пиков.
Очень большая чаша с удобными ручками и крышкой.
Комментарий:
Машинка порадовала, очень всё удобно сделано. И сама чаша хоть и большая но не выглядит громоздко.
Насадки хорошие, металлические, снимать-надевать их удобно.
Готовить можно с ней много что, можно взбивать крема, муссы, готовить тесто на бисквит, пюре готовить овощные.
И вот кстати хороший такой диапазон скорости очень важен, так как для разных рецептов надо замешивать или взбивать с разной скоростью. Тут можно от медленной до очень быстрой плавно регулировать с помощью ручки.
Насадкой-крюком до этого никогда не пользовалась, была приятно удивлена как она однородно замешивает пельменное тесто.
Отзывы о товаре Кухонная машина Garlyn S-350
Достоинства:
Несложно работать с миксером, в комплекте есть базовые насадки, по крайней мере в работе мне этого хватает. Взбить, замесить - без проблем. Тесто отличное, белки стабильные.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как любительница домашнего теста, пирогов, рулетов, тортиков и прочей выпечки могу только горячо порекомендовать эту помощницу))
Достоинства:
Чаша большая, больше пяти литров. Имеет прозрачную крышку от брызг с отверстием для добавления ингредиентов прямо в процессе взбивания/замешивания. Работает тихо
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пользуюсь я этой кухонной машиной уже около шести месяцев.
Чаще всего использую её для приготовления для замешивания теста, крем взбиваю, иногда для вымешивания фарша используется. Выпечку я делаю часто и с помощью этой машины замешивание теста проходит быстро и легко. Всё максимально равномерно замешивается, без комков и непромешанных участков.
Достоинства:
Машина качественно сделана, в работе не трясется, содержимое чаши по кухне не разлетается благодаря крышке.
Недостатки:
Огорчает только пластиковая облицовка корпуса, полностью металлическая смотрелась бы гораздо круче.
Комментарий:
С фаршем никаких проблем, лопаткой в чаше перемешался очень хорошо. Тесто приятно удивило. Думала, что придется доводить его руками до нужной упругости, а машина сама справилась - достала отличное крутое тесто, можно сразу под скалку. Докупила дополнительную насадку для раскатки теста и теперь пельмени, пицца и т.д. дома намного чаще. Что касается насадок, то можно докупать много всяких: блендер, мясорубку, овощерезку…
Достоинства:
Управление максимально простое, всего 6 скоростей, на корпусе указано какая скорость для чего. Гарантия 2 года.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Была потребность в миксере, у которого будет большая чаша, ну и естественно цена чтобы не зашкаливала. Обратила внимание на данное предложение. Чаша вмещает более пяти литров. Форма классическая с сужающимся основанием, т.е. я легко замешиваю в нем много теста, взбиваю белки или сливки. Машина работает без нареканий, легко справляется с поставленной задачей.
Достоинства:
Цена, мощность
Недостатки:
Пластиковая обшивка корпуса
Комментарий:
Хороший миксер с хорошей ценой. Мощности заложено много, белки взбиваются до пиков быстро, при замесе крутого теста можно использовать прямо из чаши, дополнительно домешивать вручную не нужно. 6 скоростей, максималка для взбивания (можно даже зефир сделать, только времени уйдет побольше), первая-вторая для дрожжевого теста и для замеса фарша что-то посредине подойдет.
Достоинства:
Мощный двигатель. Работает долго без перегревов
Недостатки:
Не нахожу
Комментарий:
Модель с минимально необходимой комплектацией, что хорошо на цене сказывается. Нет ничего лишнего, но зато очень хорошая чаша с крышкой и насадки из нержавейки. Скорости регулируются, можно крюком замесить очень тугое тесто, а венчиком взбить буквально пару яиц. Насадки достают почти до дна, ходят по выверенной орбите и мертвых зон не остается.
Чаша объемом 5.5 литра с очень удобной крышкой. Можно подсыпать муку прямо во время замеса и кухня остается чистой.
Достоинства:
С помощью крюка можно замесить любое тугое тесто, а для бисквита обычной насадкой пользуюсь. Непромешанных ингредиентов не остается, по стенкам мука не липнет.
Крема и суфле взбивать очень удобно, можно на максимальной скорости за пару минут взбить до пиков.
Недостатки:
-
Комментарий:
С продукцией от Garlyn. При выборе кухонной машины я сразу остановилась на этой компании. То, что делает она - восторг!
Достоинства:
Хороший диапазон скорости: можно и медленно замешивать, а можно взбивать крема до пенки и пиков.
Очень большая чаша с удобными ручками и крышкой.
Комментарий:
Машинка порадовала, очень всё удобно сделано. И сама чаша хоть и большая но не выглядит громоздко.
Насадки хорошие, металлические, снимать-надевать их удобно.
Готовить можно с ней много что, можно взбивать крема, муссы, готовить тесто на бисквит, пюре готовить овощные.
И вот кстати хороший такой диапазон скорости очень важен, так как для разных рецептов надо замешивать или взбивать с разной скоростью. Тут можно от медленной до очень быстрой плавно регулировать с помощью ручки.
Насадкой-крюком до этого никогда не пользовалась, была приятно удивлена как она однородно замешивает пельменное тесто.