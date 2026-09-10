Кухонный комбайн Bosch MUMS2EB01
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Характеристики
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 437387
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания, двусторонняя терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/ орехов
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х23
Вес, кг.
6.6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUMS2EB01
Кухонный комбайн Bosch MUMS 2EB01Высокая мощность: 700 Ватт для замеса даже плотного теста и быстрого взбивания.Металлическая чаша 3.8 л - подходит для как для смешивания небольших объемов, так и для замеса до 2,4 кг бисквитного теста и 1,7 кг дрожжевого теста.3D планетарный принцип вращения: насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу - никаких остатков на дне и стенках чаши и домешивания руками.4 скорости работы и режим парковки.Кондитерские насадки: крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания.
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Бренд
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания, двусторонняя терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/ орехов
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Кухонный комбайн Bosch MUMS 2EB01Высокая мощность: 700 Ватт для замеса даже плотного теста и быстрого взбивания.Металлическая чаша 3.8 л - подходит для как для смешивания небольших объемов, так и для замеса до 2,4 кг бисквитного теста и 1,7 кг дрожжевого теста.3D планетарный принцип вращения: насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу - никаких остатков на дне и стенках чаши и домешивания руками.4 скорости работы и режим парковки.Кондитерские насадки: крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные
Теги товара: без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные
Теги товара: без мясорубки, bosch mum
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