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Характеристики
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459341
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венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания, крюк для теста
Количество насадок
8
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
60х38х35
Вес, кг.
8.4
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM5XW20
3D планетарный принцип вращения: кондитерские насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу — для качественного, эффективного и равномерного замеса и взбивания, словно вы делаете это руками. Никаких остатков на дне и стенках чаши, только эластичное тесто, тугие белки и воздушные кремы. Невозможно определить идеальную чашу только по ее размеру. Для достижения наилучших результатов внутренняя форма чаши и насадки плотно прилегают друг к другу. Высококачественная чаша из нержавеющей стали объемом 3,9 л подходит для небольших порций, а также для легкой обработки до 2,7 кг смеси для выпечки и 1,9 кг дрожжевого теста. Благодаря 7 индивидуальным настройкам скорости, ваши блюда будут приготовлены быстро и просто — вы легко и точно сможете подобрать нужную скорость для каждой насадки. Нужно еще больше скорости при смешивании ингредиентов? Попробуйте импульсный режим и наслаждайтесь результатом.
венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания, крюк для теста
Количество насадок
8
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
3D планетарный принцип вращения: кондитерские насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу — для качественного, эффективного и равномерного замеса и взбивания, словно вы делаете это руками. Никаких остатков на дне и стенках чаши, только эластичное тесто, тугие белки и воздушные кремы. Невозможно определить идеальную чашу только по ее размеру. Для достижения наилучших результатов внутренняя форма чаши и насадки плотно прилегают друг к другу. Высококачественная чаша из нержавеющей стали объемом 3,9 л подходит для небольших порций, а также для легкой обработки до 2,7 кг смеси для выпечки и 1,9 кг дрожжевого теста. Благодаря 7 индивидуальным настройкам скорости, ваши блюда будут приготовлены быстро и просто — вы легко и точно сможете подобрать нужную скорость для каждой насадки. Нужно еще больше скорости при смешивании ингредиентов? Попробуйте импульсный режим и наслаждайтесь результатом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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