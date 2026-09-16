Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Шинковки, Терки, Пресс для цитрусовых, Нож для измельчения, Мельничка, Венчик для взбивания
Количество насадок
7
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х40х39
Вес, кг.
7.3
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MC812M844
Комбайн кухонный BOSCH MC812M844 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Большая рабочая чаша идеально подойдет для больших объемов продуктов. В чаше объемом 3,9 литра можно приготовить до 1,5 кг теста. Также вы легко можете готовить смузи и коктейли без комочков. Насадки можно хранить внутри чаши, таким образом они всегда под рукой. Простое и понятное управление с плавной регулировкой скорости, LED-индикатором, с дополнительным режимом Пульс. С практичной насадкой-блендером вы сможете быстро приготовить вкусные коктейли и напитки. Мини-измельчитель для измельчения небольшого количества зелени, мяса, сыра, овощей и фруктов.
Шинковки, Терки, Пресс для цитрусовых, Нож для измельчения, Мельничка, Венчик для взбивания
Количество насадок
7
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Комбайн кухонный BOSCH MC812M844 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Большая рабочая чаша идеально подойдет для больших объемов продуктов. В чаше объемом 3,9 литра можно приготовить до 1,5 кг теста. Также вы легко можете готовить смузи и коктейли без комочков. Насадки можно хранить внутри чаши, таким образом они всегда под рукой. Простое и понятное управление с плавной регулировкой скорости, LED-индикатором, с дополнительным режимом Пульс. С практичной насадкой-блендером вы сможете быстро приготовить вкусные коктейли и напитки. Мини-измельчитель для измельчения небольшого количества зелени, мяса, сыра, овощей и фруктов.
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MC812M844