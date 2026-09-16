Top.Mail.Ru
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонный комбайн Bosch MC812M844

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 7
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 8
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 9
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 10
Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 6
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 7
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 8
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 9
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 10
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Насадки
Шинковки, Терки, Пресс для цитрусовых, Нож для измельчения, Мельничка, Венчик для взбивания
Количество насадок
7
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х40х39
Вес, кг.
7.3

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MC812M844

Комбайн кухонный BOSCH MC812M844 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Большая рабочая чаша идеально подойдет для больших объемов продуктов. В чаше объемом 3,9 литра можно приготовить до 1,5 кг теста. Также вы легко можете готовить смузи и коктейли без комочков. Насадки можно хранить внутри чаши, таким образом они всегда под рукой. Простое и понятное управление с плавной регулировкой скорости, LED-индикатором, с дополнительным режимом Пульс. С практичной насадкой-блендером вы сможете быстро приготовить вкусные коктейли и напитки. Мини-измельчитель для измельчения небольшого количества зелени, мяса, сыра, овощей и фруктов.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MC812M844




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Развернуть
Насадки
Шинковки, Терки, Пресс для цитрусовых, Нож для измельчения, Мельничка, Венчик для взбивания
Количество насадок
7
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Комбайн кухонный BOSCH MC812M844 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Большая рабочая чаша идеально подойдет для больших объемов продуктов. В чаше объемом 3,9 литра можно приготовить до 1,5 кг теста. Также вы легко можете готовить смузи и коктейли без комочков. Насадки можно хранить внутри чаши, таким образом они всегда под рукой. Простое и понятное управление с плавной регулировкой скорости, LED-индикатором, с дополнительным режимом Пульс. С практичной насадкой-блендером вы сможете быстро приготовить вкусные коктейли и напитки. Мини-измельчитель для измельчения небольшого количества зелени, мяса, сыра, овощей и фруктов.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонный комбайн Bosch MC812M844 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...