Кухонный комбайн Bosch MUM5X720 красный/серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
документация, кувшин блендера, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания, насадки для нарезки и шинковки (4 шт.), чашаещё
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
8
Количество насадок
8
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х35
Вес, кг.
6.6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM5X720 красный/серый
Благодаря 7 индивидуальным настройкам скорости, ваши блюда будут приготовлены быстро и просто - вы легко и точно сможете подобрать нужную скорость для каждой насадки. Нужно еще больше скорости при смешивании ингредиентов? Попробуйте импульсный режим и наслаждайтесь результатом.
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
документация, кувшин блендера, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания, насадки для нарезки и шинковки (4 шт.), чашаещё
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
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Соковыжималка
нет
Насадки
8
Количество насадок
8
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Благодаря 7 индивидуальным настройкам скорости, ваши блюда будут приготовлены быстро и просто - вы легко и точно сможете подобрать нужную скорость для каждой насадки. Нужно еще больше скорости при смешивании ингредиентов? Попробуйте импульсный режим и наслаждайтесь результатом.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
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