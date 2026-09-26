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Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный

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Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 1
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 2
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 3
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 4
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 5
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 6
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 7
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 8
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 9
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 2
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  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 4
  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 5
  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 6
  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 7
  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 8
  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 9
  • Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742989
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
документация, кувшин блендера, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, толкатель, чаша
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, для нарезки овощей
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.2

Описание товара Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный

Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 оснащена блендером, венчиком для взбивания смесей, крюками для замешивания теста и шинковкой для овощей. Это позволяет готовить разные блюда с помощью всего одного устройства. Планетарное вращение насадок вокруг оси и по всей площади чаши улучшает качество взбивания и измельчения ингредиентов.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
документация, кувшин блендера, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, толкатель, чаша
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, для нарезки овощей
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 оснащена блендером, венчиком для взбивания смесей, крюками для замешивания теста и шинковкой для овощей. Это позволяет готовить разные блюда с помощью всего одного устройства. Планетарное вращение насадок вокруг оси и по всей площади чаши улучшает качество взбивания и измельчения ингредиентов.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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