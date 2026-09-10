Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый

Кухонная машина MUM5XW10 - настоящий универсал на вашей кухне. Теперь готовить точно по рецепту проще простого - со встроенными весами вы можете с точностью до 5г отмерить нужное количество ингредиентов - не только в рабочей чаше, но и в насадках (например, в блендере). Весы имеют функцию обнуления: после загрузки и взвешивания первого ингредиента, вы можете обнулить результат и точно отмерить вес второго и т.д. Встроенный таймер позволит вам точно программировать необходимое время перемешивания, а вы можете заняться другими делами.

3D планетарный принцип вращения: быстрое и качественное смешивание всех ингредиентов благодаря тому, что насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу. Мощность 1000 Вт и 7 скоростных режимов работы плюс импульсный режим - для каждой конситенции или насадки вы можете подобрать нужную скорость. Чаша 3,9 л из нержавеющей стали с крышкой с отверстием для дозагрузки ингредиентов. Вы можете замешивать в чаше 2,7 кг жидкого теста или 1,9 кг дрожжевого теста. Функция Smart Dough Sensor поддерживает постоянную скорость вращения крюка при замесе теста - кухонная машина MUM5 легко справится с плотным тестом на пиццу или пельмени.

Безопасное и комфортное использование - прорезиненные ножки, блокировка чаши и режим автопарковки насадок (насадки останавливаются в положении, удобном для их замены). Аксессуары для выпечки и диски для нарезки всегда под рукой, благодаря удобной сумке для насадок, которую можно хранить прямо в чаше прибора. Легкая очистка благодаря аксессуарам, которые можно мыть в посудомоечной машине. Удобное хранение кабеля с технологией EasyStorage - просто немного потяните кабель на себя, и он автоматически будет затянут в корпус прибора. В комплекте: профессиональный набор кондитерских насадок (венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания (с регулировкой высоты - благодаря этому, вы можете взбить даже 1 белок), крюк для теста), мультирезка с 4-мя дисками (двусторонняя шинковка, двусторонняя терка, терка для сыра/ орехов/ шоколада, двусторонний диск терка/шинковка), сумка для хранения насадок, прозрачная крышка с загрузочным отверстием.