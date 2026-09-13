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Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0)

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Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 1
Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 2
Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 3
Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 4
Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 5
Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый, серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
  • Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 1
  • Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 2
  • Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 3
  • Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 4
  • Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 5
  • Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714021
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Насадка для тестаВенчикНасадка для смешиванияКрышка от брызгЛопаткаЧаша 5,5л
Тип устройства
Кухонная машина
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый, серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Размеры в упаковке, см
42х41х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0)

Мощность двигателя 1600 Вт делает эту кухонную машину универсальным помощником на кухне. С 3-мя насадками, включая А-образную насадку для перемешивания, венчик и крюк для теста, вы сможете легко справляться с разнообразными задачами: от взбивания яичных белков до замешивания тугого теста для хлеба. Большая нержавеющая стальная чаша объемом 5,5 литра позволяет работать с большими порциями ингредиентов, делая процесс приготовления более удобным и эффективным. Это особенно важно при приготовлении для больших семейных мероприятий или праздничных ужинов. Пластиковая защита от брызг поддерживает чистоту во время приготовления, а планетарное вращение насадок в чаше обеспечивает равномерное перемешивание всех ингредиентов.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Насадка для тестаВенчикНасадка для смешиванияКрышка от брызгЛопаткаЧаша 5,5л
Тип устройства
Кухонная машина
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый, серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Количество насадок
3
Развернуть
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Описание
Мощность двигателя 1600 Вт делает эту кухонную машину универсальным помощником на кухне. С 3-мя насадками, включая А-образную насадку для перемешивания, венчик и крюк для теста, вы сможете легко справляться с разнообразными задачами: от взбивания яичных белков до замешивания тугого теста для хлеба. Большая нержавеющая стальная чаша объемом 5,5 литра позволяет работать с большими порциями ингредиентов, делая процесс приготовления более удобным и эффективным. Это особенно важно при приготовлении для больших семейных мероприятий или праздничных ужинов. Пластиковая защита от брызг поддерживает чистоту во время приготовления, а планетарное вращение насадок в чаше обеспечивает равномерное перемешивание всех ингредиентов.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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