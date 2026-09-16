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Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE

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Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Основной цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705607
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Основной цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х36
Вес, кг.
7

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE

Кухонная машина Bosch MUM59N26CB в элегантном черном корпусе оснащена 7 скоростями с плавной регулировкой и импульсным режимом для точного контроля процесса. Планетарное смешивание обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов. Мощность 1000 Вт и защита от перегрузок гарантируют надежную работу. Вместительная чаша из нержавеющей стали объемом 3,9 л легко моется в посудомойке. Надежные ножки-присоски фиксируют прибор на столе, обеспечивая стабильность во время работы.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MUM59N26DE




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Основной цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Мясорубка
нет
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Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина Bosch MUM59N26CB в элегантном черном корпусе оснащена 7 скоростями с плавной регулировкой и импульсным режимом для точного контроля процесса. Планетарное смешивание обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов. Мощность 1000 Вт и защита от перегрузок гарантируют надежную работу. Вместительная чаша из нержавеющей стали объемом 3,9 л легко моется в посудомойке. Надежные ножки-присоски фиксируют прибор на столе, обеспечивая стабильность во время работы.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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