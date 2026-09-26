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Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый

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Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый - фото 1
Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
6.2 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый - фото 1
  • Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742992
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша, насадка для теста, венчик, насадка для смешивания, соковыжималка, мельничка, мясорубка, блендер
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
6.2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Количество насадок
6
Мельничка
Да
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.6

Описание товара Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый

Bosch MUM6N21 — мощная кухонная машина с планетарным вращением и чашей объемом 6.2 л. Оснащена двигателем 1000 Вт и набором из шести насадок, включая мясорубку, блендер, соковыжималку и мельничку. Подходит для замеса теста, взбивания, смешивания и приготовления различных блюд. Удобное управление, импульсный режим и надежная конструкция делают модель универсальным помощником на кухне.

Отзывы о товаре Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша, насадка для теста, венчик, насадка для смешивания, соковыжималка, мельничка, мясорубка, блендер
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
6.2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Количество насадок
6
Мельничка
Да
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Bosch MUM6N21 — мощная кухонная машина с планетарным вращением и чашей объемом 6.2 л. Оснащена двигателем 1000 Вт и набором из шести насадок, включая мясорубку, блендер, соковыжималку и мельничку. Подходит для замеса теста, взбивания, смешивания и приготовления различных блюд. Удобное управление, импульсный режим и надежная конструкция делают модель универсальным помощником на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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